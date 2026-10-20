Công an TP Hà Nội tìm bị hại liên quan đến sản phẩm Loramen trong vụ án của 'cô giáo Hương'

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Hương (27 tuổi; biệt danh “Cô giáo Hương”), cùng một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi sản xuất, đăng tải các nội dung quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của các sản phẩm gồm: “Loramen Plus”, “Dung dịch xịt Lora Men Plus” và “Xịt thơm da Loramen”.

Các sản phẩm này được quảng cáo có công dụng kéo dài thời gian quan hệ tình dục, tăng cường khả năng sinh lý nam giới. Những nội dung quảng cáo trên có dấu hiệu khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của sản phẩm, từ đó đặt mua và sử dụng.

Nguyễn Thị Hương biệt danh “Cô giáo Hương” tại cơ quan công an. Ảnh CA TP HN.

Vụ án đã được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số A1145/QĐ-CSHS ngày 18/8/2026 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số B20556/QĐ-CSHS ngày 21/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan cho cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo liên quan đến những sản phẩm trên để phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Thông tin cung cấp gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội; địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội; điều tra viên Nguyễn Xuân Ngọc, số điện thoại: 0947235813.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.