Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động các lực lượng đến hiện trường, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân.

Quá trình tìm kiếm, CNCH, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, đã có 6 nạn nhân tử vong.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, số nhà 110B-E4 đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân vụ nổ là do khí gas rò rỉ, kết hợp với ôxy trong không khí, gặp nguồn nhiệt thích hợp, dẫn đến cháy, nổ hỗn hợp khí gas và ôxy.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.