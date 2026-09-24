Công an TP. Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy cụm kho xưởng ở xã Sơn Đồng

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, khoảng 21h06 ngày 23/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại cụm kho, xưởng rộng hơn 2.000m2, trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m2 ven Đại lộ Thăng Long (gần khu vực Honda An Khánh), thuộc địa bàn xã Sơn Đồng, TP. Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, quy mô lớn và tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các công trình, nhà xưởng liền kề, Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, 15, 16, 17, 23 và 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy phát triển mạnh, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon ... khiến nhiệt lượng tỏa ra rất lớn, đồng thời sinh nhiều khói, khí độc. Trong điều kiện đó, việc tiếp cận sâu vào khu vực cháy gặp không ít khó khăn.

Công an TP. Hà Nội huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường dập lửa

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ, huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn, tạo khoảng trống và mở đường cho xe chữa cháy tiếp cận gần khu vực cháy.

Cùng đó, các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, tập trung khoanh vùng, làm mát và khống chế đám cháy, đồng thời chủ động ngăn không để lửa bén sang các công trình xung quanh. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng làm nhiệm vụ phải liên tục đánh giá diễn biến, điều chỉnh phương án nhằm nhanh chóng dập lửa, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các công trình lân cận.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nỗ lực phun nước dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Sau nhiều giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy, đến 23h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra kỹ những khu vực có nguy cơ cháy âm ỉ, không để lửa bùng phát trở lại. Đến 0h30 ngày 24/9, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong suốt quá trình chữa cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.