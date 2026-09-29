Công an TP Hà Nội thăm hỏi cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

Trước đó, rạng sáng 27/9, trong quá trình tuần tra lưu động trên tuyến Lê Duẩn - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Tổ công tác của Công an TP Hà Nội do Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn làm tổ trưởng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với một đôi nam nữ điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, di chuyển với tốc độ cao. Trong quá trình này, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy rồi đâm vào đồng chí Tuấn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đồng chí Tuấn được đồng đội nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cấp cứu do bị gãy chân phải và đã được phẫu thuật kịp thời.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn.

Tại bệnh viện, Đại tá Nguyễn Đức Long đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn và gia đình; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nhiệm vụ và sự dũng cảm của Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn khi tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng chí Phó Giám đốc mong Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn tích cực điều trị, sớm bình phục để trở lại công tác.

Đại tá Nguyễn Đức Long trao quà và Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn.

Nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đức Long đã trao quà của Công an thành phố và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố tặng Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn.

Đại tá Nguyễn Đức Long trân trọng cảm ơn tập thể lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức đã tận tình chăm sóc, điều trị cho Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn; đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí được chăm sóc, điều trị, phục hồi sức khỏe...

Sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố là nguồn động viên thiết thực đối với Trung tá Hoàng Ngọc Tuấn và gia đình; đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm của Công an Thủ đô đối với cán bộ, chiến sĩ. Qua đó tiếp thêm động lực để mỗi CBCS yên tâm công tác, luôn sẵn sàng đối mặt với khó khăn, hiểm nguy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì nhân dân phục vụ.