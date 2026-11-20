Từ một khu vực vốn ít người biết đến, sân mái chợ Đồng Xuân lần đầu mở cửa đón công chúng, trở thành không gian đọc sách, thưởng thức âm nhạc, chiếu phim và trải nghiệm nghệ thuật. Những hoạt động mới không chỉ mang đến một diện mạo khác cho khu chợ truyền thống mà còn gợi mở cách khai thác những không gian công cộng phục vụ đời sống văn hóa đô thị.