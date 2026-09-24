Công an TP Hà Nội: Những việc làm bình dị vì nhân dân

Khoảng 9h35 ngày 23/9, Công an xã Thư Lâm tiếp nhận thông tin của người dân về việc nhặt được một chiếc ví tại khu vực đường Liên Hà và đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an xã đã khẩn trương xác minh, rà soát các dữ liệu liên quan để tìm người bị mất tài sản.

CBCS Công an xã Thư Lâm bàn giao tài sản bị thất lạc cho anh Trần Thế Luận.

Tiến hành xác minh, Công an xã Thư Lâm xác định và liên hệ với chủ sở hữu chiếc ví là anh Trần Thế Luận (SN 1977, trú tại thôn Cổ Vân, xã Đông Anh, Hà Nội). Đến khoảng 11h00 cùng ngày, anh Luận đã có mặt tại trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản. Sau khi kiểm tra, đối chiếu thông tin, lực lượng Công an đã bàn giao đầy đủ chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản bên trong cho người bị mất.

Trước đó, ngày 21/9, anh Nguyễn Văn Hiển, trú tại phường Tùng Thiện đã nhặt được một chiếc ví bên trong có giấy tờ mang tên Bùi Hoàng Hiệp cùng tiền mặt và chủ động giao nộp cho Công an phường.

CBCS Công an phường Tùng Thiện bàn giao trả tài sản bị đánh rơi cho công dân.

Tiếp nhận tài sản từ công dân giao nộp, Công an phường Tùng Thiện khẩn trương xác minh, liên hệ với anh Hiệp, trú tại tỉnh Phú Thọ để trao trả tài sản vào ngày 22/9/2026.

Ngày 23/9, Công an phường Khương Đình tiếp nhận thông tin về một cháu bé bị lạc trên địa bàn và nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, phối hợp tìm kiếm người thân của cháu.

Gia đình đón cháu bé đi lạc về nhà an toàn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, cháu bé đã được bàn giao an toàn về với gia đình. Xúc động trước sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, gia đình cháu đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 22/9, Công an phường Định Công tiếp nhận thông tin về một công dân đi lạc tại khu vực số 34 đường Nghiêm Xuân Yêm. Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ đã chủ động tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần, bảo đảm an toàn và chăm sóc công dân trong thời gian xác minh.

Công an phường bàn giao cô gái an toàn về cho gia đình.

Qua rà soát, xác minh, Công an phường xác định người đi lạc là chị D.T.T.O (sinh năm 1997, đăng ký thường trú tại tỉnh Ninh Bình) và nhanh chóng liên hệ với gia đình đến trụ sở đón người thân về nhà an toàn. Cũng trong ngày 22/9, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hoàng Mai đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cụ ông đi lạc trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Những hành động tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần giữ vững bình yên cuộc sống ngay từ cơ sở