Sáng 17/11, Công an TP (CATP) Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội” với sự tham gia của 21 đội thi.

Dự hội thi có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông, Bộ Công an; ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Đại biểu dự hội thi.

Hội thi được tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục và đưa các chuẩn mực ứng xử vào thực tiễn. Thông qua hình thức sân khấu hóa, 10 việc phải thực hiện và 10 việc không được làm được chuyển tải thành những tình huống gần gũi, gắn với công tác, chiến đấu và đời sống của cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Ngày 3/3/2026, CATP Hà Nội ban hành Quy tắc ứng xử, xác lập 5 giá trị cốt lõi: “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”. Đây là cơ sở quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, hành vi, xây dựng văn hóa ứng xử trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, giá trị của Quy tắc ứng xử không chỉ nằm ở những điều được quy định, mà quan trọng hơn là phải thấm sâu vào nhận thức, trở thành ý thức tự giác và được thể hiện bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

“Một lời nói chuẩn mực, một thái độ tận tình, một hành động trách nhiệm, một cách giải quyết công việc đúng quy định, thấu tình đạt lý đều góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng nhân dân”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền tặng Cờ lưu niệm cho 21 đội thi.

Theo Phó Giám đốc CATP, mục tiêu của hội thi không chỉ là lựa chọn những đội tuyển xuất sắc mà quan trọng hơn là tạo sức lan tỏa, đưa các chuẩn mực từ văn bản thành nhận thức và hành động thường xuyên. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử phải được thể hiện trong từng lần tiếp xúc, giải quyết công việc và thái độ phục vụ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, hệ thống truyền thông và nền tảng số; kết hợp hội thi sân khấu hóa với Cuộc thi video ngắn “Quy tắc ứng xử - Từ nhận thức đến hành động”, tạo sự hưởng ứng rộng khắp trong lực lượng và cộng đồng.

Một số phần thi đặc sắc của các đội tại hội thi.

Đáng chú ý, lãnh đạo CATP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cụ thể hóa Quy tắc ứng xử bằng những việc làm thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ và phong trào thi đua “Ba nhất”. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng, hài lòng của nhân dân phải trở thành thước đo đánh giá CBCS.

Các đội thi được yêu cầu xây dựng nội dung chính xác, tình huống sát thực tiễn, cách xử lý phù hợp, giàu tính giáo dục và nhân văn. Ban giám khảo bảo đảm đánh giá công tâm, khách quan, chú trọng khả năng vận dụng và sức lan tỏa của các thông điệp.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, hội thi thể hiện quyết tâm của Công an TP Hà Nội trong xây dựng văn hóa Công an Thủ đô, phát huy những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Điều quan trọng nhất là Quy tắc ứng xử không dừng ở những điều khoản trên giấy, mà phải hiện diện trong lời nói, hành động, trách nhiệm của mỗi CBCS, để người dân thực sự cảm nhận được hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trọng dân và vì nhân dân phục vụ.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền.

Cũng tại Lễ khai mạc, CATP Hà Nội tổ chức ra mắt Sổ tay điện tử “Quy tắc ứng xử” gắn với Thư viện video tuyên truyền. Đây là sản phẩm ứng dụng công nghệ trong đổi mới phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng văn hóa ứng xử, giúp cán bộ, chiến sĩ thuận tiện tra cứu, học tập, tiếp cận các chuẩn mực thông qua những tình huống trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng. Thư viện video sẽ tiếp tục được bổ sung, phát triển từ chính những câu chuyện, tình huống thực tiễn, trở thành nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên trong toàn lực lượng.