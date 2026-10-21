Công an TP Hà Nội: Đưa học sinh đến với thực tế Cơ sở cai nghiện để tuổi trẻ biết trân trọng tự do

Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội gửi gắm thông điệp đến các bạn học sinh. (Ảnh: CATP)

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc CATP chia sẻ: “Tuổi học trò của các cháu là khoảng thời gian rực rỡ nhất, tràn ngập ước mơ, hoài bão và cả những khát khao muốn khẳng định bản thân. Nhưng trưởng thành chưa bao giờ là chặng đường dễ dàng, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, các cháu sẽ phải đối mặt với vô vàn lựa chọn. Có những lựa chọn chấp cánh cho tương lai, nhưng cũng có những quyết định bồng bột, tò mò hay chỉ vì một lời rủ rê, một phút yếu lòng, muốn “chứng tỏ mình” mà phải trả giá bằng cả tuổi trẻ và sự nuối tiếc kéo dài.

Chuyến xe hôm nay đưa các cháu đến với thực tế của Cơ sở cai nghiện để mong các cháu trân trọng về sự tự do và giá trị của những ngày tháng đang được đến trường. Chú mong các cháu hiểu rằng: bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.”

Các đại biểu tham dự chương trình (Ảnh: CATP)

Khép lại mùa 1 với thông điệp "Tự hào Hà Nội - sống chuẩn an toàn", chúng ta đã cùng nhau gieo những hạt giống đầu tiên về ý thức sống an toàn. Tiếp nối chặng đường ấy, Tiết học GenZ mùa 2 trở lại với một góc nhìn sâu hơn, chân thật hơn dưới tên gọi: “Chuyến xe - Hành trình của những lựa chọn”.

“Chuyến xe” lần này không chỉ dừng lại ở các lớp học thân quen mà mở ra một "Trạm kết nối" đặc biệt từ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội, đến các trạm: "sáng tạo", "bản lĩnh", "lan tỏa" tại các điểm cầu trường THPT Đa Phúc, THPT Phan Đình Phùng, THCS - THPT Lương Thế Vinh và các trường học trên địa bàn Thành phố qua các nền tảng trực tuyến. Ở "Trạm kết nối", chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhịp đập của những câu chuyện có thật.

Chương trình với những hoạt động ý nghĩa, đưa các bạn học sinh đến với không gian, thông điệp gần gũi và thiết thực nhất (Ảnh: CATP)

Ở đó, có những ước mơ dang dở, có những nốt trầm nghẹn ngào của những người đã vấp ngã và có cả lời khát khao da diết "con muốn có cơ hội đi học lần nữa"… Đó không chỉ là câu chuyện của riêng ai, mà là lời cảnh tỉnh chạm sâu vào lòng người về ranh giới mong manh giữa đúng - sai, giữa bình yên và giông bão trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội.

Thông qua chương trình, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng gửi gắm những điều tâm huyết với các cháu học sinh: Bản lĩnh Gen Z chính là sự tỉnh táo. Hãy dừng lại trước những cám dỗ, hãy dũng cảm từ chối những lời mời gọi nguy hiểm. Khi cảm thấy hoang mang hay gặp khó khăn, đừng ngần ngại tìm đến bố, mẹ, các thầy cô giáo, các cô, chú Công an. Đừng bao giờ vì sĩ diện hay sợ làm mất lòng bạn bè mà đánh đổi sức khỏe, danh dự và tương lai của mình. Hãy luôn ghi nhớ "Không thử ma túy dù chỉ một lần".

Các bạn học sinh Trường THPT Đa Phúc tham gia các hoạt động của chương trình (Ảnh: CATP)

Với các bậc phụ huynh và quý thầy cô, hãy luôn là "trạm dừng an toàn", là điểm tựa lắng nghe và thấu hiểu những thay đổi tâm lý dù là nhỏ nhất của các con. Sự đồng hành kiên nhẫn, yêu thương và định hướng đúng đắn của gia đình, nhà trường chính là "lá chắn" vững chắc nhất bảo vệ các cháu trước sóng gió của cuộc đời.

Các bạn học sinh Trường THPT Đa Phúc tham gia các hoạt động của chương trình (Ảnh: CATP)

Với các anh, chị học viên, quá khứ có thể có những vấp ngã, nhưng tương lai vẫn nằm trong tay các anh, chị. Hãy dũng cảm nhìn lại chặng đường đã qua, coi đó là bài học để làm động lực đứng dậy mạnh mẽ hơn, xã hội, gia đình và lực lượng Công an luôn mở rộng vòng tay, không quay lưng với các anh, các chị, sẵn sàng đồng hành giúp các anh, chị hòa nhập với xã hội, làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng.

Các bạn học sinh Trường THPT Đa Phúc tham gia các hoạt động của chương trình (Ảnh: CATP)

Với các Sở, Ban, ngành Thành phố, công tác phòng, chống ma túy học đường nói riêng, phòng, chống ma túy nói chung không là trăn chở riêng của một ngành, mà cần có sự chung tay, đồng hành của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, đó là trách nhiệm tình thương và sứ mệnh của toàn xã hội. Công an Thành phố mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy.