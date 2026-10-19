Công an TP Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy cho các cơ sở kinh doanh

Đại diện các cơ sở ký cam kết về phòng cháy chữa cháy và ký kết hợp đồng lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy với đơn vị cung cấp.

Tại Hội nghị, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC. Đồng thời, hướng dẫn người tham dự cách kiểm tra, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu; kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy; báo tin cho lực lượng chức năng; tổ chức thoát nạn và phòng tránh nguy cơ ngạt khói.

Thông qua các nội dung tuyên truyền, đại diện các cơ sở, hộ gia đình được củng cố kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động nhận diện nguy cơ cháy, nổ và xử lý tình huống ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và thiệt hại về người, tài sản.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị cung cấp giải pháp đã giới thiệu hệ thống, thiết bị truyền tin báo cháy, nguyên lý hoạt động và phương thức truyền thông tin khi xảy ra sự cố. Đại diện các cơ sở, hộ gia đình đã trao đổi, được giải đáp những vấn đề liên quan đến việc triển khai thiết bị và các thủ tục cần thiết.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, một số cơ sở đã tiến hành ký kết hợp đồng lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy với đơn vị cung cấp. Việc ứng dụng giải pháp truyền tin góp phần hỗ trợ chuyển thông tin về sự cố cháy nhanh chóng, tạo điều kiện để lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận thông tin, tổ chức xử lý khi có tình huống xảy ra.

Theo Công an TP Hà Nội, hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng PCCC và CNCH của các cơ sở, hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; đồng thời tăng cường việc ứng dụng các giải pháp hỗ trợ cảnh báo, truyền tin báo cháy, qua đó chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ, góp phần bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn.