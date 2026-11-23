Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số

Tại hội nghị, Công an TP. Đồng Nai vinh dự được Bộ Công an trao Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ đối với "Phần mềm hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vụ án hình sự". Đây là sáng kiến được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ, tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có, bảo đảm an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, tập thể Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu cùng Thượng tá Lê Tiến Huyên, Phó trưởng phòng Tham mưu, cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và công tác xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Những phần thưởng này không chỉ là sự ghi nhận của Bộ Công an đối với những nỗ lực, thành tích của Công an TP. Đồng Nai mà còn khẳng định tinh thần chủ động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ Nhân dân.

Công an TP.Đồng Nai (thứ 4 từ trái qua) vinh dự nhận Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính Bộ Công an năm 2026

Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thời gian qua, Công an TP. Đồng Nai xác định cải cách hành chính không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì Nhân dân phục vụ.

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Công an TP. Đồng Nai đã chủ động rà soát, đánh giá các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; kịp thời đề xuất đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ, Công an TP. Đồng Nai đã chủ động rà soát toàn diện các quy trình công tác, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 114/180 thủ tục, đạt tỷ lệ 63,33%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 43,33 điểm phần trăm. Kết quả này không chỉ thể hiện ở việc cắt giảm số lượng thủ tục mà còn góp phần đổi mới phương thức quản trị, giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng điều hành trong toàn lực lượng.

Đối với thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, Công an TP. Đồng Nai đã ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với 36 thủ tục thuộc 6 lĩnh vực, giúp rút ngắn từ 0,5 ngày đến 1 ngày so với quy định hiện hành. Việc chủ động rút ngắn thời gian giải quyết đã góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính cho Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an TP. Đồng Nai

Cùng với việc cải tiến quy trình, Công an TP. Đồng Nai đặc biệt chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử và văn hóa giao tiếp của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy, gần dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ.

Song song với cải cách quy trình, Công an TP. Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các mặt công tác, nhất là trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, xác định đây là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Theo đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ tại bộ phận một cửa, giúp người dân thực hiện các thủ tục thuận lợi, hạn chế sai sót ngay từ lần đầu.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 96,22%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao 16,22 điểm phần trăm. Mặc dù khối lượng hồ sơ tiếp nhận lớn, các lĩnh vực trọng điểm như quản lý hành chính về trật tự xã hội, xuất nhập cảnh, giao thông vẫn được giải quyết đúng hạn, không để phát sinh tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP. Đồng Nai kiểm tra thực tế Phần mềm tiếp nhận đơn thư khiếu nại tại Phòng Thanh tra, Công an TP. Đồng Nai

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Xác định kết quả cải cách hành chính chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân trực tiếp cảm nhận được sự chuyển biến trong chất lượng phục vụ, Công an TP. Đồng Nai đã triển khai đồng bộ việc lấy ý kiến đánh giá của người dân trên ứng dụng VNeID theo phương châm: "Tuyên truyền - Hướng dẫn - Hỗ trợ - Vận động để người dân tự đánh giá”.

Qua đó, tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,48%, vượt 4,48 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Tổng số lượt đánh giá đạt hơn 313.000 lượt, chiếm 28,44% trên tổng số hồ sơ được giải quyết, vượt chỉ tiêu đề ra 8,44 điểm phần trăm. Đây là những con số phản ánh kết quả triển khai các giải pháp cải cách hành chính, đồng thời là cơ sở để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong năm 2026 là việc Công an TP. Đồng Nai phát huy nội lực, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác. Xuất phát từ yêu cầu triển khai Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đồng Nai đã tự nghiên cứu, xây dựng phần mềm hỗ trợ thực hiện thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vụ án hình sự.

Sáng kiến được xây dựng hoàn toàn bằng nguồn lực nội bộ, tận dụng hạ tầng công nghệ sẵn có, bảo đảm an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiệu quả của phần mềm đã được Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ mà còn cho thấy hiệu quả của việc phát huy nguồn lực tại chỗ, đưa công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cụ thể trong công tác Công an.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Công an TP. Đồng Nai tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2026 đạt mức xếp loại xuất sắc, không có tiêu chí bị trừ điểm. Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong nhận thức, hành động và chất lượng phục vụ của toàn lực lượng; đồng thời cho thấy cải cách hành chính ngày càng trở thành động lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Công an.

Những kết quả đạt được cùng sự ghi nhận, biểu dương của Bộ Công an là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời tạo động lực để Công an TP. Đồng Nai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác.