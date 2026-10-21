Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã đưa khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết ra thị trường, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Công an TP. Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết. (Ảnh: Thanh Hà)

Cụ thể, ngày 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đồng Nai đã phá thành công Chuyên án 926H; qua đó triệt phá đường dây tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, do đối tượng Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai) cầm đầu.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết, đưa đi tiêu thụ tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận, có dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu.

Số lượng heo bệnh chết được nhóm đối tượng của Hùng thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/10 dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an thành phố, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra đối với 5 địa điểm liên quanDidiểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật.

Tại các địa điểm trên, lực công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển.

Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê tỉnh An Giang) làm tài xế điều khiển xe ô tô của Hùng (biển kiểm soát 60M-5313) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ.

Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, trú phường Xuân Lộc, TP. Đồng Nai) thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng, (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/1 kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả.

Một số hình ảnh tang vật.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Tại thời điểm phá án đã phát hiện thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Vì thế, Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.