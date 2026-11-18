Theo Công an TP Đồng Nai, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 17/11/2026, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai thuộc ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai. Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, thường trú tại ấp Phú Ngọc 5, xã Định Quán) sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C (SN 1978, thường trú tại ấp La Ngà, xã Định Quán) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai. Hậu quả ông C. bị thương tích được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá “Bửu Sơn” thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, TP Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán rồi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Cơ quan Công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện trường nơi đối tượng Tuấn tự sát. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ./.