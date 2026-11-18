Chiều 18/11, Công an TP Đồng Nai đã phát đi thông báo đang tiếp tục điều tra vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Giết người” xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai (ấp Ngọc Định, xã Định Quán, TP Đồng Nai).

Theo Công an TP Đồng Nai, khoảng 14 giờ ngày 17/11, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1977, thường trú tại xã Định Quán) đã sử dụng súng bắn vào đầu ông N.M.C. (SN 1978, thường trú tại xã Định Quán) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai.

Hiện trường xảy ra vụ án (ảnh: CACC)

Hậu quả khiến ông C. bị thương tích, phải cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá “Bửu Sơn” thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai sử dụng súng bắn vào đầu tự tử. Sau đó, người dân phát hiện, đưa Tuấn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán. Nghi phạm tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì tử vong.

Cơ quan Công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Hiện trường nơi nghi phạm tự sát. (ảnh: CACC)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra làm rõ.