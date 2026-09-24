Công an TP.Đồng Nai: Quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa

Môi trường làm việc "không ma túy"

Những tín hiệu đáng mừng về kéo giảm mạnh các loại tội phạm liên quan đến MT là kết quả của quá trình đấu tranh, làm việc không mệt mỏi của lực lượng CA các đơn vị trên địa bàn TP. Đồng Nai thời gian qua. Từ Cảnh sát (CS) phòng, chống tội phạm về MT, CS Hình sự, CS Kinh tế, CA xã, phường, Đồn CA khu công nghiệp (KCN), kể cả lực lượng CS Giao thông, cũng góp phần vào việc PCTP về MT. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ đã góp phần đẩy lùi tội phạm là quần chúng nhân dân, tất cả đều nhiệt tình, mạnh dạn, quyết liệt hơn trong vai trò phát hiện, tố giác tội phạm tại địa bàn khu dân cư.

Thực hiện mục tiêu xây dựng (XD) môi trường sản xuất an toàn, lành mạnh, hướng tới XD "khu công nghiệp không ma túy", thời gian vừa qua các Đồn Công an KCN đã phối hợp chặt chẽ với phía doanh nghiệp (DN) để kiểm soát MT. Tại Đồn Công an KCN Long Thành, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với các DN trên địa bàn siết chặt công tác phòng ngừa, kiểm soát MT ngay từ khâu tiếp nhận, tuyển dụng lao động (LĐ).

Điển hình, ngày 18/8/2026 trong Chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật và phối hợp kiểm tra sức khỏe tuyển chọn nhân sự tại Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam, ở KCN Long Đức, xã Bình An, TP. Đồng Nai), Tổ công tác Đồn Công an KCN Long Thành đã phối hợp với Công ty SMC tiến hành test nhanh MT với các nhân sự mới được giới thiệu vào làm việc. Qua kiểm tra sàng lọc đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện T.V.V (SN 1991, ở xã An Phước, TP. Đồng Nai) cho kết quả dương tính với chất MT. Đáng chú ý, T.V.V là LĐ thời vụ do 1 DN cung ứng LĐ ký hợp đồng thử việc, đưa đến giới thiệu tại Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam). Trường hợp trên cho thấy công tác chủ động phối hợp giữa Đồn Công an KCN Long Thành và Công ty TNHH SMC Manufacturing (Việt Nam) trong khâu kiểm tra đầu vào đã phát huy hiệu quả thiết thực về biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; kịp thời phát hiện, loại bỏ nguy cơ MT xâm nhập vào nhà máy, xí nghiệp.

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Từ vụ việc trên, Đồn Công an KCN Long Thành khuyến cáo các DN trong KCN tiếp tục duy trì nghiêm quy trình khám sức khỏe, xét nghiệm MT đối với 100% LĐ đầu vào; thường xuyên phối hợp với cơ quan CA kiểm tra ngẫu nhiên nhằm giữ vững môi trường làm việc trong sạch, kỷ luật. Các công ty, cơ sở hoạt động dịch vụ cung ứng LĐ cần nâng cao trách nhiệm pháp lý và quy trình tuyển chọn; chủ động rà soát, kiểm tra tiền sử, nhân thân đồng thời xét nghiệm MT đối với người LĐ trước khi ký hợp đồng và bàn giao nhân sự cho các nhà máy, DN đối tác; tuyệt đối không tuyển dụng, môi giới người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT vào làm việc trong các KCN.

Truy dấu ma túy đến tận cùng

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 17/8/2026 trong quá trình kiểm tra cư trú trên địa bàn, CAP Trảng Dài, TP. Đồng Nai phát hiện tại 1 phòng trọ do N.T.T.D (20 tuổi, thường trú P. Long Bình, TP. Đồng Nai) thuê thuộc tổ 22, KP4 có 4 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất MT. Tại thời điểm kiểm tra, ngoài D. còn H.L.C.T (20 tuổi, thường trú Đồng Tháp), L.H.L (20 tuổi, thường trú Khánh Hòa) và V.D.H (26 tuổi, thường trú TP. Đồng Nai). Tại khu vực gác của phòng trọ, CA phát hiện 1 bộ dụng cụ dùng sử dụng MT, bên trong có ống thủy tinh còn bám chất màu nâu và trắng. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với MT đá.

Số ma túy tang vật trong một vụ án

Tại cơ quan CA, các đối tượng khai đã cùng sử dụng trái phép chất MT tại phòng trọ vào thời điểm trên. Căn cứ kết quả xác minh ban đầu cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, CAP Trảng Dài đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất MT.

Sau đó, CAP đã chuyển hồ sơ vụ việc, các đối tượng cùng tang vật liên quan đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về MT - Công an TP. Đồng Nai để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định. Vụ việc trên cho thấy nguy cơ chất gây nghiện len lỏi vào các khu nhà trọ, khu dân cư, nhất là trong một bộ phận thanh thiếu niên. Từ việc tụ tập, rủ rê sử dụng MT, các đối tượng không chỉ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tương lai, mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật. Công an P. Trảng Dài khuyến cáo người dân, nhất là các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục đồng thời chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan đến MT. Chủ các cơ sở cho thuê trọ cần thực hiện nghiêm quy định về quản lý cư trú, thường xuyên nắm tình hình người thuê; khi phát hiện các trường hợp tụ tập đông người, có biểu hiện nghi vấn hoặc liên quan đến MT cần kịp thời thông báo cho cơ quan CA...

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Tương tự, đầu tháng 9/2026 qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình địa bàn, lực lượng phòng, chống tội phạm của CAP Phước Bình phát hiện 1 tụ điểm có dấu hiệu mua bán trái phép chất MT và nhanh chóng triển khai phương án truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1992), Nguyễn Văn Phong (SN 1999) và Ngô Văn Linh (SN 1994, cùng ngụ TP.Đồng Nai), thu giữ lượng lớn MT cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Việc triệt phá tụ điểm MT này là kết quả của tinh thần chủ động phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm của CAP Phước Bình.

Trước đó, lúc 22 giờ 25 ngày 13/8/2026, khi kiểm tra hành chính đột xuất 1 phòng trọ thuộc tổ 4, KP12, P. Long Bình, CAP phát hiện Võ Thị Hoàng Phương (SN 2000, thường trú P. Tam Phước, TP. Đồng Nai) đang có mặt và dưới nệm sofa, các anh phát hiện 3 túi nylon chứa chất màu trắng nghi là MT. Qua làm việc, đối tượng khai đã giấu MT đá để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Công an P. Long Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Võ Thị Hoàng Phương về hành vi mua bán trái phép chất MT. Mở rộng đấu tranh, đối tượng này khai nhận ngoài hành vi mua bán MT, ngày 11/8/2026 tại phòng trọ của mình, Phương cùng 5 đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất MT. Qua truy xét, CAP Long Bình đưa các đối tượng liên quan về làm việc, gồm: Đinh Nhật Phương (SN 2000, ngụ TP. Đồng Nai), Diệp Thị Huỳnh Như (SN 2000, ở Vĩnh Long), Lê Văn Chí Nguyên (SN 2002) và Đặng Hoàng Phúc (SN 1997, cùng quê Đồng Tháp). Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Các vụ việc trên cho thấy tình trạng tội phạm lợi dụng khu nhà trọ để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất MT đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an TP. Đồng Nai khuyến cáo người dân - nhất là chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú, chủ nhà trọ - nâng cao cảnh giác, tăng cường quản lý người thuê trọ; kịp thời thông báo cho cơ quan CA khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến MT và các hành vi vi phạm pháp luật. Mỗi người dân hãy chủ động tham gia phòng, chống MT, tích cực tố giác tội phạm, góp phần XD địa bàn an toàn, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn MT ra khỏi đời sống xã hội.