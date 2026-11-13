Công an TP.Đồng Nai: Phát hiện nhiều người nước ngoài lao động không phép

Tiến hành kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế nhân sự, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp có hành vi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, có 91 người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên 90 ngày nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên, Công an TP.Đồng Nai đã cảnh báo đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, cho thấy những lỗ hổng trong công tác quản lý nhân sự và việc xem nhẹ các quy định pháp luật có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Việc sử dụng lao động nước ngoài khi chưa đủ điều kiện không chỉ khiến doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ bị xử phạt mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý lao động, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Người nước ngoài lao động không phép tại một doanh nghiệp ở xã Bình Minh

Tương tự, đêm 24/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại G.K.H.N - địa điểm kinh doanh Bình Dương do bà L.T.H (SN 1989) làm chủ sở hữu doanh nghiệp. Tại địa điểm kinh doanh, bà H. giao B.N.D (SN năm 1988) quản lý và toàn quyền quyết định công việc.

Quá trình làm việc, D. khai công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2026 đến nay, chuyên sản xuất sản phẩm "ống gió” dùng để lắp đặt tại các nhà xưởng, công ty. Do nhận được nhiều đơn hàng nhưng lại thiếu công nhân (hiện công ty chỉ có 1 quản lý, 1 kế toán và 3 công nhân người Việt Nam) nên D. treo biển tuyển dụng lao động. Từ đầu tháng 9/2026 đến nay có 9 trường hợp người nước ngoài, gồm 7 trường hợp người Bangladesh (5 trường hợp quá hạn tạm trú từ năm 2024, 2 trường hợp không xuất trình được hộ chiếu nghi vấn đã quá hạn tạm trú), 2 trường hợp người Ấn Độ, nhập cảnh bằng thị thực điện tử evisa (còn hạn tạm trú đến 15/11/2026) nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Khi nhận người vào làm việc, D. không kiểm tra giấy tờ do biết toàn bộ 7 người Bangladesh đã quá hạn tạm trú, không có giấy tờ lưu trú hợp pháp tại Việt Nam nhưng vì không có lao động nên vẫn nhận số người này vào làm việc. Lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện, D. không khai báo tạm trú mà bố trí ở ngay tại 2 phòng ngủ, có giường tầng trong xưởng, không mất phí trả tiền phòng ở. B.N.D trực tiếp giao việc, trả lương cho các trường hợp người nước ngoài theo ngày là 200.000 đồng/người/ngày và trả lương theo ngày; yêu cầu toàn bộ những người nước ngoài hạn chế đi ra ngoài xưởng, đồng thời D. tự đi mua thực phẩm giao lại cho những người nước ngoài để họ tự nấu ăn.

Một số người nước ngoài làm việc không phép tại một doanh nghiệp trong KCN Đồng Xoài III (phường Bình Phước) bị phát hiện

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép đối với số người nước ngoài quá hạn tạm trú, lao động bất hợp pháp tại Việt Nam, Công an TP.Đồng Nai chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra xử lý theo quy định.

Để phòng ngừa vi phạm, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp phải chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của toàn bộ lao động nước ngoài; chỉ bố trí làm việc khi người lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép theo quy định. Doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo lãnh, quản lý người nước ngoài và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát sinh việc nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thay đổi tình trạng cư trú, đồng thời phối hợp xử lý các giấy tờ liên quan theo đúng quy định.

Thời gian tới, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.