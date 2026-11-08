Công an TP Đồng Nai khởi tố 35 đối tượng mua bán ma tuý

Tối 8/11, thông tin từ Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng (là đồng phạm, nhóm mua ma túy trong chuyên án ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia) về hành vi “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 23 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính, lập hồ sơ quản lý 37 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Một đối tượng được bàn giao cho Công an xã Phước Hòa, TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền. Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý 8 đối tượng.

Các đối tượng liên quan trong chuyên án ma túy tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Trước đó, hôm 27/10, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá thành công Chuyên án ma túy.

Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 6 nhóm, tổng cộng 104 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg Ketamin, 1.800 viên hồng phiến; 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 40 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 450 triệu đồng.

Bước đầu, đối tượng Hoàng Trần Hiệp (tức Hiệp nhóc, Hiệp đen, SN 1991, thường trú xã Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) cùng đồng phạm khai nhận, từ tháng 8/2026 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng đã giao dịch số lượng 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh Heroin, 1.800 viên hồng phiến, tổng số tiền giao dịch mua bán ma túy khoảng 14 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị, địa phương có liên quan điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.