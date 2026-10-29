Công an TP.Đồng Nai: Khởi tố 20 đối tượng trong vụ án 'giang hồ mạng' Cọp đen

Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai xác định, khoảng thời gian từ năm 2019 đến nay, các đối tượng gồm: Đào Ngọc Giàu (tên thượng gọi "Cọp đen", SN 1993, ngụ phường Phước Tân, TP.Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Việt ("Việt Nguyễn", SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai), Diệp Quốc Tuấn ("Diệp Tuấn", SN 1987, quê tỉnh Vĩnh Long) và đối tượng tên Trần Văn Ân đã cùng nhau tổ chức, bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản rồi mời nhiều đối tượng tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP.Đồng Nai và một số địa điểm để sản xuất loạt các phim ngắn, như: "Ơn Nghĩa Giang Hồ" (4 tập), "Thành phố Sói" (3 tập), "Ơn đền oán trả” (2 tập), "Khu tao sống" (2 tập), "Hồng lửa" (1 tập)... nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Sau đó, các đoạn phim được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok để câu "view", câu "like" hòng kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời qua đó các đối tượng đánh bóng tên tuổi "giang hồ mạng".

Đào Ngọc Giàu tại cơ quan Công an

Nhằm để thu hút được nhiều người theo dõi, đánh vào tâm lý người xem, nhất là đối với giới trẻ... các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng "đại ca", đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật. Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là các đối tượng "xăm trổ", sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề gây phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người. Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, "giang hồ", tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc, sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm "giang hồ", gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình ANTT trên địa bàn.

Sau khi biên tập hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như "Phim xã hội đen", "Phim về giang hồ hay nhất", "Anh em xã hội"... đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Hình ảnh đầy tính bạo lực được cắt ra từ video "Ơn nghĩa giang hồ" do nhóm Cọp đen sản xuất

Công an TP.Đồng Nai cho biết, từ vụ việc trên có thể thấy, hiện nay không gian mạng đang bị một số đối tượng lợi dụng như công cụ xây dựng hình ảnh cá nhân, gây dựng thanh thế và kiếm lợi nhuận từ sự tò mò của người xem. Khi những nội dung bạo lực được dàn dựng dưới hình thức phim giải trí, lặp đi lặp lại với tần suất cao, nguy cơ đáng lo ngại là người xem, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, có thể tiếp nhận sai lệch về nhận thức, xem nhẹ pháp luật, lâu dần các em sẽ bị tiêm nhiễm lối sống lệch lạc xã hội. Đặc biệt, nếu hình tượng "giang hồ" được tô vẽ như biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và sự thành công, những thông điệp lệch chuẩn này có thể tác động không nhỏ đến quá trình hình thành nhận thức, nhân cách của giới trẻ.

Hiện Công an TP.Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật; đồng thời chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nội dung có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường mạng lành mạnh.

Trước đó, vào ngày 12/10/2026, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an TP.Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập 15 Tổ công tác, đồng thời bố trí khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ, gồm: Lực lượng và phương tiện các Phòng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an TPHCM, các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triển khai bắt giữ 10 đối tượng (gồm đạo diễn, kịch bản, chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động, diễn viên chính và diễn viên phụ), tổ chức khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại nơi ở, nơi làm việc và địa điểm làm bối cảnh phim của các đối tượng do bị can có biệt danh "Cọp đen" cầm đầu.