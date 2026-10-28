Công an TP. Đồng Nai khởi tố 20 đối tượng trong vụ án 'giang hồ mạng'

Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ”, do nhóm Cọp đen sản xuất.

Công an TP. Đồng Nai thông tin, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, biên kịch, lên kịch bản và mời nhiều đối tượng tham gia quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP. Đồng Nai và một số địa điểm, để sản xuất loạt các phim ngắn “Ơn Nghĩa Giang Hồ” (4 tập), “thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập), “Hồng lửa” (1 tập) không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

Sau đó, các đối tượng đăng tải các tập phim lên mạng xã hội: Youtube, Facebook, Tiktok câu “view”, câu “like” và kiếm lợi nhuận từ các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo, đồng thời đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng”.

Để đánh vào tâm lý người xem, nhất là giới trẻ, thanh thiếu niên, các đối tượng đã tập trung lựa chọn nội dung chủ đề các phim ngắn chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật chủ yếu tham gia đóng phim là đối tượng “xăm trổ”, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm con người.

Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, “giang hồ”, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc sử dụng đạo cụ là đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm “giang hồ”, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình ANTT trên địa bàn...

Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng trong các tập phim.

Sau khi hoàn tất, các phim được tối ưu tìm kiếm bằng những từ khóa như: “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội”; đồng thời chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.