Dự kiến ngày 24/12/2026, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ chính thức bước vào giai đoạn khai thác. Đây là công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh sân bay đang chuẩn bị đưa vào hoạt động, việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không được đặt ra với yêu cầu cao. Trước tình hình đó, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái trái phép tại khu vực sân bay và vùng trời có liên quan.

Hiện nay, các thiết bị UAV, drone, flycam ngày càng được sử dụng phổ biến trong hoạt động giải trí, quay phim, chụp ảnh và sản xuất nội dung. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị này không đúng quy định, nhất là tại khu vực lân cận cảng hàng không, có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không.

Không được tự ý sử dụng thiết bị bay tại khu vực Sân bay quốc tế Long Thành

Mặc dù có kích thước nhỏ, thiết bị bay không người lái khi xâm nhập vùng trời hoạt động của tàu bay vẫn có nguy cơ gây va chạm, làm hư hỏng động cơ, cánh hoặc các bộ phận quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn hàng không đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hoạt động bay trái phép còn có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành bay, buộc các chuyến bay phải thay đổi phương án khai thác, thậm chí tạm dừng hoặc chuyển hướng, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Đáng chú ý, hành vi điều khiển UAV, drone, flycam trái phép tại khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay không chỉ đe dọa an toàn hàng không mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Theo quy định pháp luật, hoạt động bay của phương tiện bay không người lái phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục cấp phép và tuân thủ quy định về khu vực, thời gian, độ cao được phép hoạt động.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định. Tùy tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu hoặc áp dụng các biện pháp xử lý đối với phương tiện theo quy định pháp luật. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cảnh báo của Công an Đồng Nai trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái

Công an TP Đồng Nai đề nghị người dân, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh bằng flycam nghiêm túc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái; chủ động tìm hiểu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay. Tuyệt đối không tự ý điều khiển, phóng, thả UAV, drone, flycam tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các khu vực liên quan khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Khi phát hiện hành vi bay trái phép hoặc các dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc lực lượng chức năng gần nhất để kiểm tra, xử lý.

Đừng vì một phút chủ quan, tò mò hay mục đích giải trí mà gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của hàng nghìn hành khách, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không. Bảo đảm an toàn hàng không không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân.