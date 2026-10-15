Công an TP.Đồng Nai: Bắt giữ hàng loạt đối tượng 'giang hồ mạng'

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Đào Ngọc Giàu (tên thường gọi Cọp Đen, SN 1993, ngụ phường Phước Tân, TP.Đồng Nai), Nguyễn Hoàng Việt (tên thường gọi Việt Nguyễn, SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai), Diệp Quốc Tuấn (tên thường gọi Diệp Tuấn, SN 1987, quê tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Thành Dũng (SN 1983, ngụ phường Bình Thuận, TP.HCM), Đỗ Viên Mãn (SN 1988, ngụ phường Tân Triều, TP.Đồng Nai), Nguyễn Duy Huynh (SN 2001, ngụ phường Long Bình, TP.Đồng Nai), Nguyễn Quốc Lâm (SN 1993, ngụ xã Bình Minh, TP.Đồng Nai), Lương Trần Tuấn Anh (SN 1989, ngụ xã Bình Minh, TP.Đồng Nai), Trương Tấn Quang (SN 1965, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Xuân Nhân (SN 1988, ngụ phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai).

Cơ quan chức năng họp bàn xử lý một bộ phim mang tính bạo lực trên không gian mạng do các đối tượng thực hiện

Các đối tượng trên bị bắt giữ để điều tra về những hành vi có liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Việt (SN 1990, ngụ phường Đông Thọ, tỉnh Thanh Hóa), người đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ trong một vụ án khác.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc rà soát, đấu tranh, triệt phá các nhóm, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trong đó tập trung vào các đối tượng "giang hồ mạng" lợi dụng mạng xã hội để xây dựng hình ảnh, gây dựng thanh thế và tạo ảnh hưởng trong xã hội, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội có hàng triệu lượt xem, chia sẻ để phát tán hàng loạt phim ngắn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nội dung các phim này chứa đựng những yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy bạo lực, lối sống "giang hồ", coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng "Cọp đen" trong nhóm "giang hồ mạng" đã bị bắt

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an TP.Đồng Nai, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng. Qua đó, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên cùng khoảng 20 đối tượng khác tham gia với vai trò diễn viên, hậu cần phục vụ việc quay các đoạn phim.

Ngày 12/10, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Giám đốc Công an TP.Đồng Nai chỉ đạo thành lập 15 tổ công tác, huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, An ninh mạng, Cảnh sát cơ động, phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) đồng loạt triển khai bắt giữ 10 đối tượng. Trong số này có các đối tượng đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật, quay phim hành động, diễn viên chính và diễn viên phụ. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và địa điểm được sử dụng làm bối cảnh quay phim của các đối tượng.

Các cảnh sát hình sự dẫn giải một số đối tượng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Diệp Quốc Tuấn và Trần Văn Ân (đã chết, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai) giữ vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên... Các đối tượng đã bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất hàng loạt phim ngắn và mời nhiều người tham gia nhằm đăng tải lên mạng xã hội để câu "view", câu "like", kiếm tiền từ các nền tảng có trả phí quảng cáo. Qua đó, các đối tượng còn đánh bóng tên tuổi, xây dựng hình ảnh "giang hồ mạng" trên không gian mạng.

Nhằm thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ và thanh thiếu niên, các đối tượng tập trung khai thác những chủ đề, nội dung phim chứa đựng yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục. Các nhân vật tham gia diễn xuất chủ yếu là những người có hình xăm, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề phản cảm, có lời thoại xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Nội dung và cách diễn xuất cổ xúy lối sống thiếu văn hóa, bạo lực, giang hồ và các tệ nạn xã hội; phản ánh cảnh tranh giành địa bàn, bảo kê, sử dụng các đạo cụ như gậy, gộc, súng, dao tự chế để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ. Những nội dung này gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai, sau khi biên tập, các đối tượng đăng tải, phát tán trái phép loạt phim ngắn trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ đường dẫn qua nhiều tài khoản cá nhân để quảng bá, đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế "giang hồ", thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tập phim.

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã thu lợi từ hoạt động khai thác các nền tảng mạng xã hội có trả phí quảng cáo. Hành vi liên quan đang được xem xét theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 về phổ biến phim trên không gian mạng. Hiện Công an TP.Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.