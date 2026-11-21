Thứ trưởng Lê Văn Tuyến với các đại diện Công an các tỉnh thành tham dự Hội nghị.

Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Lê Văn Tuyến- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tham dự hội nghị, về phía Công an TP Đà Nẵng có Đại tá Võ Thị Trinh- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.

Theo Quyết định số 7011/QĐ-BCA ngày 30-10-2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức năm 2026, có 28 Công an đơn vị, địa phương được xếp loại Xuất sắc, 48 đơn vị xếp loại Tốt và 4 đơn vị xếp loại Khá. Đáng chú ý, Công an TP Đà Nẵng được xếp loại Xuất sắc, nằm trong nhóm 10 Công an địa phương có chỉ số cải cách hành chính cao nhất cả nước.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Đạt được kết quả trên, trong năm 2026, Giám đốc Công an TP đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong đó, tập trung rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết; đề xuất phương án đơn giản hóa quy trình, trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Qua đó, Công an TP đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 49 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 30%, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, Công an TP chú trọng cải cách thể chế, cải cách chế độ công vụ, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác. Nhiều hội nghị đối thoại với cơ sở, doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được tổ chức, qua đó kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính của Công an TP năm 2026 trên ứng dụng VNeID đạt 99,56%.

Thời gian tới, Công an TP tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng; phát huy những kết quả đạt được, triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức ngày càng tốt hơn.