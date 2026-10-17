Công an TP Đà Nẵng xác minh vụ 6 phụ nữ mặc 'đồng phục', ngồi bệt giữa khúc cua trên đèo Hải Vân

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 6 phụ nữ mặc trang phục tương tự nhau, ngồi bệt giữa lòng đường tại khúc cua tay áo gần di tích Hải Vân quan.

Nhóm người ngồi bệt giữa lòng khúc cua tay áo trên đèo Hải Vân để chụp ảnh giữa dòng xe cộ. Ảnh: K.X

Vị trí nhóm người này ngồi chụp ảnh là đoạn cua có độ dốc lớn, khúc cua ngặt, tầm nhìn hạn chế từ hai phía. Đây là đoạn cua mà các phương tiện di chuyển từ phía Đà Nẵng phải khó khăn để lên đèo trong khi chiều ngược lại các phương tiện phải đổ dốc với tốc độ cao. Khi nhóm người chụp ảnh, các phương tiện vẫn “lướt” qua từ hai phía.

Rất nhiều người đi đường bày tỏ lo ngại và bức xúc về nguy cơ mất ATGT. Vì việc ngồi hàng ngang này gây nguy hiểm cho chính những người này cũng như các phương tiện lưu thông, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bảo Nam