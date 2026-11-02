Công an TP Đà Nẵng (Việt Nam) hội đàm với Cảnh sát TP Daegu (Hàn Quốc), tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Phát biểu tại hội đàm, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai địa phương nói chung và lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng với Cảnh sát thành phố DaeguCảnh sát thành phố Daegu nói riêng; đồng thời khẳng định đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và thực thi pháp luật.

Theo đó, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin khái quát về tình hình hợp tác, giao lưu giữa Đà Nẵng và các địa phương của Hàn Quốc. Đến nay, thành phố đã ký kết các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác và hữu nghị với 9 địa phương của Hàn Quốc, trong đó có Daegu, Changwon, Seoul và Jeju. Hiện có 312 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc tại Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký khoảng 1,56 tỷ USD. Trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 1.584.000 lượt công dân Hàn Quốc đến tạm trú, chiếm 24,3% tổng lượng khách quốc tế; hiện có khoảng 10.300 công dân Hàn Quốc đang tạm trú trên địa bàn, chủ yếu phục vụ mục đích du lịch.

Trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng đã đầu tư, đưa vào khai thác 2.077 camera giám sát với tổng kinh phí trên 4 triệu USD; đồng thời đang hoàn thiện dự án hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy kết hợp hệ thống camera (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư gần 16 triệu USD. Đa số doanh nghiệp, công dân Hàn Quốc sinh sống, hoạt động trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định pháp luật Việt Nam. Công an thành phố duy trì phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng trong trao đổi thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện các quy định về khai báo lưu trú và các thủ tục liên quan.

Phát biểu đáp từ, ông Park Jun Seong, Giám đốc Cảnh sát thành phố Daegu, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và lực lượng chức năng hai bên; đồng thời đánh giá cao những kết quả Công an thành phố Đà Nẵng đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Ông cho biết hiện có khoảng 13.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Daegu, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại thành phố. Do đó, việc tăng cường phối hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo trực tuyến và tội phạm ma túy, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân hai nước.

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác được duy trì hơn 20 năm kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ năm 2005, ông Park Jun Seong mong muốn thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, nhất là những tình huống khẩn cấp liên quan đến công dân hai nước.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm xuyên quốc gia và bảo hộ công dân. Đại tá Võ Thị Trinh khẳng định Công an thành phố Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc hợp pháp, an toàn và ổn định trên địa bàn; đồng thời mong muốn Cảnh sát Daegu tiếp tục quan tâm, hỗ trợ công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập và du lịch tại địa phương. Nhân dịp này, Đại tá Võ Thị Trinh trân trọng mời Giám đốc Cảnh sát thành phố Daegu sang thăm và làm việc với Công an thành phố Đà Nẵng trong năm 2027.

Dịp này, hai bên đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình hữu nghị và quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa Công an thành phố Đà Nẵng và Cảnh sát thành phố Daegu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho công dân hai nước.