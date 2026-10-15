Công an TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT

Quang cảnh lễ ký kết quy chế phối hợp

Những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa Công an TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh CSCĐ luôn được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hai lực lượng đã chủ động phối hợp trong công tác nắm, trao đổi, đánh giá tình hình; bảo vệ các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng; tổ chức tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị tham dự lễ ký kết

Bên cạnh đó, hai đơn vị thường xuyên phối hợp trong công tác huấn luyện, diễn tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp về ANTT. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã nhiều lần tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ Công an thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn, lễ hội và những thời điểm cao điểm về ANTT.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết quy chế phối hợp

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng trở nên cần thiết. Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian địa bàn mở rộng, quy mô dân số tăng, nhiều khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, giao thông và các công trình trọng điểm. Đặc điểm địa bàn đa dạng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm tình hình, dự báo, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh.

Phòng CSCĐ Công an TP và Trung đoàn CSCĐ số 5 ký biên bản ghi nhớ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Việc ký kết Quy chế phối hợp lần này nhằm cụ thể hóa, tăng cường tính chủ động và nâng cao hiệu quả hiệp đồng giữa hai lực lượng. Trọng tâm phối hợp là trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình ANTT; nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; phối hợp giải quyết các tình huống phức tạp, đấu tranh với các chuyên án lớn, truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát và bảo vệ các sự kiện quan trọng. Hai đơn vị đồng thời chú trọng phối hợp trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Bộ Tư lệnh CSCĐ đối với Công an thành phố trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để hai lực lượng xác định rõ hơn trách nhiệm, phương thức phối hợp, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ huy, điều hành và chủ động huy động lực lượng khi có yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Võ Thị Trinh đề nghị các đơn vị chức năng khẩn trương cụ thể hóa nội dung Quy chế thành những chương trình, kế hoạch thiết thực, phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của từng lực lượng; tăng cường trao đổi thông tin, rà soát, bổ sung phương án bảo đảm ANTT tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quá trình phối hợp phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, tránh hình thức, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Đại tá Đỗ Tiến Thuỳ- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Đỗ Tiến Thùy- Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung phối hợp; chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp, thống nhất tăng cường trách nhiệm, chủ động hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong công tác bảo đảm ANTT.

Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Việc ký kết là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị tiếp tục đi vào chiều sâu, thường xuyên và hiệu quả hơn; góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của TP Đà Nẵng.

X.SƠN