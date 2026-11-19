Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng trao cờ lưu niệm cho đại diện các đội dự giải.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, văn hóa và thể thao luôn có mối quan hệ gắn bó mật thiết, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giải Pickleball lần này không chỉ là hoạt động thể thao thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn là dịp để các cơ quan, đơn vị tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, tạo động lực nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi cơ quan, đơn vị.