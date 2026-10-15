Công an TP Đà Nẵng thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đẩy nhanh 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Cán bộ chiến sĩ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Xác định công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức rà soát, xác minh, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và quy trình thu nhận mẫu ADN, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở và các tổ chức đoàn thể, thông tin về chiến dịch được phổ biến đến từng địa bàn dân cư, từng gia đình chính sách. Đối với thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, lực lượng Công an chú trọng hướng dẫn tận tình, chu đáo, thể hiện sự tôn trọng, sẻ chia, tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình tham gia cung cấp mẫu ADN.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và quyết tâm cao, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác rà soát, tuyên truyền, thu nhận mẫu ADN, góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.