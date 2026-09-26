Công an TP Đà Nẵng thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng đến nhận công tác tại Công an TP Đà Nẵng từ tháng 3-2022. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Trên từng cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Những đóng góp của Đại tá Nguyễn Đại Đồng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an TP trong thời gian qua. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để Công an TP Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân giai đoạn 2015-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Đại tá Nguyễn Đại Đồng trong suốt thời gian công tác tại Công an TP Đà Nẵng. Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, trên các lĩnh vực được phân công phụ trách, Đại tá Nguyễn Đại Đồng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sự tận tâm với công việc; cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Nguyễn Đại Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Lãnh đạo Công an TP các ban, ngành TP và các phòng nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Nguyễn Đại Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đại Đồng bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Đại Đồng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Đà Nẵng; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành thành phố; sự đồng hành, giúp đỡ của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng trong thời gian công tác tại địa phương.