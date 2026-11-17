Công an TP Đà Nắng tặng hoa, chúc mừng Đại học Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Văn Tăng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, các nhà khoa học và người lao động Đại học Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đồng chí trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp quan trọng của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, các nhà khoa học và người lao động Đại học Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Đại tá Nguyễn Văn Tăng mong muốn, thời gian tới, Đại học Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học lớn của khu vực miền Trung- Tây Nguyên; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực và hội nhập của thành phố. Đồng thời, tiếp tục duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ phối hợp với lực lượng Công an thành phố trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, phục vụ tốt yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững trên địa bàn.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng

Thay mặt lãnh đạo Đại học Đà Nẵng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam. Giám đốc Đại học Đà Nẵng đồng thời đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của lực lượng Công an thành phố trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu ổn định, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ bày tỏ mong muốn, trên nền tảng mối quan hệ phối hợp tốt đẹp đã được xây dựng, hai đơn vị tiếp tục tăng cường gắn kết, phát huy thế mạnh và nguồn lực của mỗi bên, mở rộng các hoạt động phối hợp thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chuyến thăm, chúc mừng thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo; đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa lực lượng Công an thành phố với Đại học Đà Nẵng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

X.S