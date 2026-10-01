Công an TP Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản

Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản khảo sát Trung tâm chỉ huy thông minh Công an TP Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chào mừng Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đến thăm, làm việc tại Đà Nẵng; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình tội phạm ngày càng có tính chất xuyên quốc gia, việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng Công an hai nước có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Cùng với thông tin về tình hình ANTT trên địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp cho biết, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Hiện trên địa bàn thành phố có hơn 260 dự án đầu tư của Nhật Bản, với tổng vốn hơn 1,28 tỷ USD; khoảng 480 công dân Nhật Bản đang sinh sống, làm việc và hơn 303 nghìn lượt khách Nhật Bản đến Đà Nẵng. Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố không xảy ra vụ phạm tội liên quan đến công dân Nhật Bản. Lực lượng chức năng chỉ xử lý hành chính 5 trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, với tổng số tiền phạt 55 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, Công an TP Đà Nẵng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để công dân Nhật Bản sinh sống, làm việc, học tập và du lịch trên địa bàn; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý người nước ngoài, phòng ngừa và xử lý các vụ việc liên quan, góp phần bảo đảm môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản.

Trao đổi tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong quản lý cư trú người nước ngoài; trao đổi, chia sẻ thông tin nghiệp vụ; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng bị truy nã quốc tế.

Dịp này, Đoàn đại biểu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã khảo sát Trung tâm chỉ huy thông minh Công an TP Đà Nẵng.