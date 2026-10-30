Công an TP Đà Nẵng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Công tác chính trị đã trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả công tác chính trị, tư tưởng trong 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo nêu rõ, trong 9 tháng qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đáng chú ý, 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng đã hoàn thành kiểm tra, đánh giá nhận thức về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên nền tảng “Bình dân học vụ số CAND”.

Song song đó, phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” tiếp tục được triển khai sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ và tạo khí thế thi đua sôi nổi. Nhờ những nỗ lực không ngừng, Công an thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Ngoài ra, Công an thành phố cũng phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quy mô lớn như Chuỗi chương trình “Tổ quốc bình yên”, Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026. Đặc biệt, thông qua việc triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Công an thành phố đã hỗ trợ xây mới 62 căn nhà và sửa chữa 209 căn nhà cho người dân vùng thiên tai, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo ở một số đơn vị. Đồng thời, các đại biểu cũng tích cực trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả từ thực tiễn cơ sở.

Đại diện công an các đơn vị, địa phương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà toàn lực lượng đã đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng 9 tháng qua. Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2026, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Cùng với đó, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì Nhân dân phục vụ.

Công Hạnh