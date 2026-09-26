Công an TP Đà Nẵng liên tiếp làm rõ 2 vụ án kinh tế với thủ đoạn tinh vi

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Thiên (ảnh trái) và Lê Thị Thanh Thuận, Lê Văn Trường.

Lãnh đạo phòng CSKT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSKT đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, nhận diện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu và giao dịch tài chính. Trong tháng 9-2026, Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng đã liên tiếp điều tra, làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Mới đây nhất, ngày 24-9, Phòng CSKT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi: “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thiên đã thực hiện việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam cho các đối tượng người nước ngoài với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng.

Trước đó, công tác kiểm tra, quản lý người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Đà Nẵng, phát hiện 2 công dân quốc tịch Hàn Quốc lưu trú tại một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Moon Soo Gil (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) có hoạt động liên quan đến việc chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Moon Soo Gil không trực tiếp chuyển tiền từ tài khoản tại Hàn Quốc sang Việt Nam mà sử dụng nhiều tài khoản trung gian. Tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên, sau đó số tiền tương ứng bằng Việt Nam đồng được Trần Thị Thiên (43 tuổi, trú phường An Hải) nhận và giao lại cho Moon Soo Gil tại Đà Nẵng.

Để che giấu hoạt động, các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại 2 quốc gia, kết hợp chuyển khoản với giao nhận tiền mặt. Các đối tượng sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền làm căn cứ đối chiếu. Chính việc đan xen nhiều phương thức giao dịch, qua nhiều tài khoản và giữa hai quốc gia đã tạo ra một “vỏ bọc” khiến quá trình phát hiện, chứng minh hành vi vi phạm gặp không ít khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng xác định chỉ trong tháng 5-2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy dòng tiền các đối tượng vận chuyển qua biên giới để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với đấu tranh, làm rõ những phương thức, thủ đoạn mới liên quan đến dòng tiền xuyên biên giới, Phòng CSKT- Công an TP Đà Nẵng cũng đã đấu tranh quyết liệt với hoạt động lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để buôn lậu. Một trong những vụ án vừa được Phòng CSKT điều tra làm rõ là vụ buôn lậu 80 máy chơi game nhập khẩu qua Cảng Tiên Sa.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Công nghệ AQS làm thủ tục nhập khẩu 1 container chứa 80 máy chơi game từ Nhật Bản về Đà Nẵng. Theo hồ sơ khai báo, toàn bộ số máy có xuất xứ Nhật Bản, tổng trị giá 30.200 USD, nhưng qua kiểm tra thực tế thì toàn bộ 80 máy đều đã qua sử dụng. Kết quả giám định xác định có 20 máy Pachinko, chất lượng các máy còn lại khoảng 83% và 60 máy Pachislot, chất lượng còn lại từ 81% đến 85%.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng CSKT- Công an TP Đà Nẵng xác định Lê Thị Thanh Thuận (1983, trú phường Tam Kỳ, Đà Nẵng) và Lê Văn Trường (1990, trú phường Hương Trà, Đà Nẵng) có hành vi buôn lậu. Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thuận và Lê Văn Trường về hành vi: “Buôn lậu”. Đến ngày 21-9, Phòng CSKT đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thanh Thuận và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo Phòng CSKT, hai vụ án với những phương thức, thủ đoạn khác nhau cho thấy tội phạm kinh tế đang lợi dụng ngày càng tinh vi các loại hồ sơ, chứng từ, tài khoản ngân hàng và giao dịch xuyên biên giới để che giấu hoạt động vi phạm pháp luật. Việc liên tiếp làm rõ các vụ án là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, nhận diện dấu hiệu bất thường, kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ của Phòng CSKT - Công an TP Đà Nẵng.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng của năm 2026, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đánh giá cao những kết quả Phòng CSKT đạt được; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tiếp tục phát huy vai trò “đầu tàu” nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm kinh tế ngay từ cơ sở, cũng như rút ngắn thời hạn điều tra, giải quyết vụ việc, vụ án; kiểm soát chặt tiến độ từng hồ sơ, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng…