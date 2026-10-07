Công an TP Đà Nẵng Khai mạc lớp đào tạo lái xuồng máy cho 150 cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc.

Đại biểu cùng các học viên tham dự lễ khai mạc.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an thành phố phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, TP Đà Nẵng có hệ thống sông, hồ, vùng ven biển và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt. Thực tiễn trong những năm qua, nhiều tình huống thiên tai, sự cố xảy ra trên đường thủy tại các khu vực bị ngập sâu. Việc triển khai lực lượng, phương tiện để tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu người, cứu tài sản, bảo đảm an ninh trật tự đòi hỏi CBCS phải có kiến thức, kỹ năng và sử dụng thành thạo phương tiện thủy.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức, kỹ năng, đảm bảo cho đội ngũ CBCS có khả năng điều khiển phương tiện thủy Công an nhân dân là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong mọi tình huống.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ.

Từ thực tiễn đó, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị chức năng, Giám đốc Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch về đào tạo, thi, cấp chứng chỉ xuồng máy cho CBCS Công an TP Đà Nẵng năm 2026 với sự tham gia của 150 đồng chí thuộc Công an các đơn vị, địa phương. “Đây là cơ hội để các đồng chí được trang bị cơ bản hệ thống cả về kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, qua đó từng bước nâng cao kỹ năng làm chủ phương tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương mình”- Đại tá Phan Thanh Hồng phát biểu.

Để lớp đào tạo được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm an toàn trong quá trình học tập, Đại tá Phan Thanh Hồng đề nghị các đồng chí học viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của lớp đào tạo. Tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung do báo cáo viên, giảng viên truyền đạt; chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác để được hướng dẫn, giải đáp.

Các đại biểu cùng học viên chụp hình lưu niệm tại buổi khai mạc.

Trong quá trình thực hành phải tuyệt đối chấp hành sự hướng dẫn của giảng viên, của hướng dẫn viên, tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn, tích cực rèn luyện để nắm vững và thực hành thành thạo các kỹ năng điều khiển, vận hành xuồng máy. “Kết thúc lớp đào tạo, tôi đề nghị các đồng chí học viên tiếp tục vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác tại đơn vị; đồng thời phát huy vai trò của người đã được đào tạo, chủ động trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng chí, đồng đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng sử dụng phương tiện thủy của đơn vị khi có yêu cầu”- Đại tá Phan Thanh Hồng nhấn mạnh.