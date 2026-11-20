Quảng cảnh Hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp- Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Phòng Thi đua, khen thưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an 3 TP. Đoàn Công an TP Đà Nẵng dự hội nghị do Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn.

Năm 2026, bám sát 6 nhóm tiêu chí và 7 chỉ tiêu đột phá của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an phát động, Công an 3 TP đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm địa bàn. Qua đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT); công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các chỉ tiêu công tác cơ bản đạt và vượt yêu cầu Bộ Công an giao. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đổi mới với nhiều mô hình thiết thực, phù hợp từng địa bàn.

Trong đó, Công an TP Đà Nẵng có mô hình "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Ban Giáo dục Phật giáo và Ban Hướng dẫn Phật tử trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng" và mô hình dân vận khéo "Lá chắn vùng biên" được Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông báo nhân rộng trên toàn quốc. Công an TP Cần Thơ có 2 mô hình được Cục công nhận, gồm "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao" và "Khu, điểm du lịch an toàn về ANTT".

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các TP chú trọng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm tổ chức, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lực lượng. Riêng Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành chu đáo, an toàn 15 nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn và nhiệm vụ đột xuất do Bộ Công an giao trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nhận Cờ luân lưu Đơn vị Cụm trưởng năm 2027 Cụm thi đua số 2- Bộ Công an từ Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa- Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua "Ba Nhất", 100% cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương thuộc 3 TP đã ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát động. Các nội dung thi đua được cụ thể hóa thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, đặc điểm từng đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Tại hội nghị, đại diện Công an 3 thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng và tổ chức phong trào thi đua. Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, Công an TP Đà Nẵng đạt số điểm cao nhất trong Cụm thi đua số 2.

Hội nghị thống nhất bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027 cho Công an TP Đà Nẵng; Công an TP Huế đảm nhiệm vai trò Cụm phó. Đây là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong năm 2027.

l Cùng ngày, tại Công an TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28-5-1967 - 28-5-2027) với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng đông đảo VĐV thuộc lực lượng Thanh tra Công an 3 địa phương Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Hội thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tranh tài ở hai môn Pickleball và bóng bàn, với các nội dung thi đấu đơn, đôi dành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ theo từng nhóm tuổi. Các trận đấu được tổ chức theo thể thức vòng tròn tính điểm, tạo không khí thi đua sôi nổi, đề cao tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Trước đó, chiều 18-11, tại xã Hòa An, TP Cần Thơ, Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an tổ chức khánh thành, bàn giao công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ba Tấn và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công trình cầu Ba Tấn, tại ấp 4, xã Hòa An được sửa chữa, nâng cấp với tổng kinh phí 240 triệu đồng từ đóng góp của các đơn vị trong Cụm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Dịp này, Cụm thi đua số 2 - Bộ Công an đã trao tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa An.