Công an TP Đà Nẵng được tặng Bằng khen trong công tác tham mưu, phục vụ Hội thi lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đoàn Đà Nẵng tham gia Hội thi "Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi" cấp khu vực phía Nam đạt giải cao.

Trong quá trình triển khai, Công an TP đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, phối hợp tổ chức, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phục vụ đội tuyển tham gia tranh tài. Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phòng Tham mưu là đơn vị trực tiếp tham mưu triển khai các nhiệm vụ liên quan, phối hợp thực hiện các nội dung phục vụ Hội thi. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đội tuyển Đà Nẵng đã đạt Giải B toàn đoàn tại Hội thi cấp khu vực phía Nam năm 2026.

Cùng với tập thể Công an TP, 4 cá nhân thuộc đơn vị được tặng Bằng khen gồm: Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng- Phó Giám đốc Công an TP; Thượng tá Dương Minh Hùng- Phó Trưởng Phòng Tham mưu; Trung tá Nguyễn Văn Phúc và Thiếu tá Phùng Thắng Huy, cùng giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội 8, Phòng Tham mưu.

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an TP, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng cùng tập thể lãnh đạo Công an TP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, tổ chức và phục vụ Hội thi, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Thượng tá Dương Minh Hùng tham gia chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tham mưu của đơn vị, phối hợp triển khai những nội dung phục vụ Hội thi, góp phần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức.

Trung tá Nguyễn Văn Phúc và Thiếu tá Phùng Thắng Huy trực tiếp triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo phân công, góp phần cụ thể hóa kế hoạch thành các hoạt động thực tế.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Công an TP, lãnh đạo Phòng Tham mưu và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ, đóng góp vào thành tích chung của đoàn Đà Nẵng tại Hội thi.

Việc được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp của tập thể Công an thành phố và các cá nhân trong quá trình tham mưu, tổ chức, phục vụ Hội thi. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an TP, nhất là lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.