Công an TP Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, Công an TP đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND TP ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo; đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã, phường, bảo đảm triển khai đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, lực lượng Công an tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm phối hợp rà soát, đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình xây dựng, vận hành CSDL đất đai; nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực triển khai đo đạc; đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động người dân cung cấp, bổ sung thông tin, giấy tờ phục vụ quá trình hoàn thiện dữ liệu.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội báo cáo tại Hội nghị.

Theo đó, tính đến ngày 11-11, toàn thành phố có 1.115.188 thửa đất đã có CSDL, trong đó 952.117 thửa bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", đạt tỷ lệ 85,4%; còn 163.071 thửa cần tiếp tục chỉnh lý, bổ sung. Đáng chú ý, trong số này có 58.632 thửa còn thiếu thông tin căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất.

Đối với nhiệm vụ phối hợp làm sạch dữ liệu, tính đến ngày 5-11, Công an các địa phương đã rà soát 209.842/216.689 trường hợp chủ sử dụng đất chưa xác thực thông tin căn cước/CCCD, đạt tỷ lệ 96,84%. Qua rà soát, có 102.212 trường hợp tìm đủ thông tin căn cước/CCCD; 107.620 trường hợp chưa có thông tin để xác thực, trong đó có 17.210 trường hợp chủ sử dụng đất đã chết, 2.957 trường hợp tìm được người đại diện, 17.443 trường hợp chủ sử dụng đất vắng mặt và 70.020 trường hợp thuộc các nguyên nhân khác.

Đại diện Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Chất lượng dữ liệu đất đai đầu vào tại một số địa phương chưa bảo đảm, nhiều trường hợp thiếu thông tin định danh cơ bản, dữ liệu chưa được cập nhật, chỉnh lý đồng bộ hoặc có sai lệch so với hiện trạng quản lý, sử dụng đất. Số lượng trường hợp chủ sử dụng đất đã chết, vắng mặt, chuyển nơi cư trú hoặc không còn liên hệ được còn lớn, gây khó khăn cho công tác xác minh. Đáng chú ý, tiến độ thực hiện tại một số địa phương chưa đồng đều; công tác phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, việc trao đổi, xử lý thông tin còn chậm.

Tại hội nghị, đại diện Công an các xã, phường đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác thực và làm sạch dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh, công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ địa chính, CSDL đất đai là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có mối quan hệ trực tiếp, chặt chẽ với CSDL quốc gia về dân cư, dữ liệu định danh cá nhân và công tác quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự. Do đó, Công an các đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, chủ động tham gia ngay từ đầu, không đứng ngoài cuộc và không xem đây là nhiệm vụ riêng của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng thực hiện; rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ cán bộ phụ trách, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với Công an các xã, phường đã có CSDL đất đai, cần khẩn trương phối hợp với UBND cùng cấp và cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, đối soát, xác thực, làm sạch thông tin căn cước/CCCD của chủ sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành trước ngày 12-12. Chủ động huy động tối đa lực lượng, bố trí ca kíp làm việc phù hợp, kể cả ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ. Quá trình xác minh phải bảo đảm đúng người, đúng thông tin, có căn cứ, tuyệt đối không xác nhận theo cảm tính hoặc tự ý điều chỉnh thông tin vượt quá chức năng, nhiệm vụ.

Đối với những địa phương chưa có CSDL đất đai, đang triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, lực lượng Công an phải chủ động phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn tham gia ngay từ đầu, nắm chắc địa bàn, xác minh thông tin nhân thân, tình trạng cư trú của chủ sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp thông tin thiếu, sai lệch, trùng lặp hoặc chưa xác định được chủ thể. Đồng thời, chủ động nắm tình hình tại các khu vực đo đạc, nhất là những nơi có tranh chấp về ranh giới, diện tích, nguồn gốc sử dụng đất, không để các đối tượng lợi dụng quá trình triển khai để kích động, gây mất an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng giao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Công an cấp xã, nhất là những địa phương có tỷ lệ rà soát thấp, khối lượng dữ liệu cần xác minh lớn; tổng hợp, báo cáo kết quả hàng tuần để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin, giấy tờ cần thiết.

Nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình triển khai, Phó Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện nghiêm phương châm: "Đo đạc đến đâu, phối hợp rà soát, xác minh thông tin dân cư đến đó; phát hiện sai lệch ở đâu, phối hợp xử lý ngay ở đó", không để đến khi hoàn thành đo đạc, chuyển sang xây dựng CSDL mới phát hiện hàng loạt trường hợp thiếu, sai lệch thông tin, gây kéo dài tiến độ và phải rà soát lại. Qua đó, góp phần cùng các sở, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai thành phố bảo đảm chính xác, đồng bộ, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.