Công an TP Đà Nẵng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Trong tháng 10-2026, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố được giữ vững. Lực lượng Công an điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ 86,9%, làm rõ 157 đối tượng; khởi tố 24 vụ với 55 bị can. Trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ, đã phát hiện 32 vụ, 35 đối tượng; khởi tố 26 vụ với 59 bị can. Trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường, an toàn thực phẩm, phát hiện 37 vụ, 40 đối tượng; khởi tố 1 vụ với 4 bị can. Đối với tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện 42 vụ, 77 đối tượng. Số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ đều giảm so với tháng trước.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân

Về nhiệm vụ tháng 11 và những tháng cuối năm 2026, Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành chỉ tiêu công tác. Đặc biệt, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng; quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57, Đề án 06 và các nhiệm vụ xây dựng lực lượng.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho Công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho các đơn vị.

Tại lễ chào cờ, Công an TP trao thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Trong đó, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích trong công tác tổ chức Hội thi "Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở giỏi TP Đà Nẵng lần thứ I, năm 2026" và tham gia Hội thi cấp khu vực phía Nam đạt thành tích cao. 3 cá nhân thuộc Công an các đơn vị được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Công an TP khen thưởng vì thành tích trong bảo đảm an ninh, an toàn cuộc bầu cử; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức các hội thi, đợt thi đua cao điểm và thực hiện nhiệm vụ công tác Công an. Cùng với đó, 5 đơn vị được khen thưởng đột xuất vì có thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lãnh đạo Công an TP cũng biểu dương thành tích của đoàn Công an TP Đà Nẵng tại Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 27-10 vừa qua.