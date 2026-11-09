Công an TP Đà Nẵng đạt giải Nhất cuộc thi 'Hành trình truy vết tội phạm mạng'

Đội thi Dana.IT-Service của Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã xuất sắc giành giải Nhất.

Cuộc thi diễn ra trong hai ngày 6 và 7-11 tại Hà Nội, quy tụ 12 đội thi xuất sắc vượt qua vòng loại trên toàn quốc, đại diện cho lực lượng Công an các đơn vị, địa phương. Đây là dịp để các đội thi tranh tài, kiểm chứng năng lực chuyên môn, khả năng thực hành, phân tích, điều tra và truy vết tội phạm trên không gian mạng.

Với tinh thần tập trung cao độ, bản lĩnh và sự phối hợp chặt chẽ, đội Dana.IT-Service đã hoàn thành 64 thử thách, đạt tổng số 1.075 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng và giành vị trí cao nhất tại cuộc thi. Xếp thứ hai là đội BenNhaRong (Công an TP Hồ Chí Minh) với 1.055 điểm; vị trí thứ ba thuộc về đội Ca-Voi (Công an tỉnh Đắk Lắk) với 1.042 điểm.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đạt được danh hiệu cao nhất tại sân chơi chuyên môn này, sau lần đầu vào năm 2022. Thành tích tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ công nghệ, kỹ năng phối hợp và bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.