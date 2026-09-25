Công an TP Đà Nẵng đảm bảo an ninh, an toàn 3 điểm cầu xét xử vụ GFDI

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng kiểm tra người vào dự phiên tòa tại điểm xét xử tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng và bảo vệ bên trong phiên tòa.

Trong ngày đầu tiên, phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, nơi tiến hành xét xử 5 bị cáo. Hai điểm cầu trực tuyến đặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, dành cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để bảo đảm công tác tổ chức, TAND TP Đà Nẵng bố trí lực lượng hướng dẫn người tham gia tố tụng quét mã QR điểm danh, xuất trình căn cước công dân và chấp hành nội quy phiên tòa, việc bố trí vào khu vực xét xử cũng được thực hiện theo danh sách triệu tập và phương án tổ chức của Tòa án.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng bảo vệ an ninh tại điểm cầu Cung Thể thao Tiên Sơn.

Trong suốt thời gian diễn ra ngày đầu tiên của phiên tòa, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai phương án bảo đảm ANTT tại cả 3 điểm cầu cùng các khu vực liên quan. Lực lượng Công an được bố trí theo từng khu vực, tăng cường nắm tình hình, kiểm soát người và phương tiện ra vào, hướng dẫn, phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời chủ động xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm phiên tòa diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

Với số lượng người tham gia tố tụng đặc biệt lớn, công tác bảo đảm ANTT được triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại các điểm cầu, góp phần phục vụ phiên tòa diễn ra ổn định, an toàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.