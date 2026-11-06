Công an TP Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an cấp tỉnh. Theo đó, bổ nhiệm Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra cho Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP

Tiếp đó, Phòng Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP về việc điều động 5 đồng chí đến nhận công tác và đảm nhiệm các chức vụ mới. Cụ thể: Điều động Đại tá Trần Đình Thanh- Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh điều tra; điều động Đại tá Nguyễn Thị Xuân Tiên- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP, để bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP, phân công Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP, là Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP trao Quyết định điều động cho 5 đồng chí được tin tưởng giao trọng trách mới

Điều động Trung tá Bùi Thanh Xuân- Trưởng phòng Công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; điều động Thượng tá Nguyễn Thanh Trung- Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác chính trị; điều động Đại tá Đỗ Hùng Cường- Trưởng phòng An ninh điều tra, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chụp ảnh cùng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP tin tưởng giao trọng trách mới

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí Giám đốc Công an TP nhấn mạnh, công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Việc điều động, phân công nhiệm vụ lần này thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP đối với phẩm chất, năng lực, quá trình công tác và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ các đồng chí trên cương vị mới, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Bùi Thanh Xuân phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt 5 đồng chí được điều động, Trung tá Bùi Thanh Xuân bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, cá nhân đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Công an TP đã quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; đồng thời hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị mới, nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP Đà Nẵng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

X.SƠN