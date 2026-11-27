Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bàn giao các đối tượng truy nã cho phía Trung Quốc

Theo đó, qua công tác phối hợp xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, Phòng CSHS đã phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn xây dựng phương án, tổ chức lực lượng bắt giữ thành công 10 đối tượng, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dong Siwei (1998), Liao Youzhang (1981), Jiang Chengyi (1996), Fu Weijia (1995), Wang Yang (1993), Liu Qirui (1995), Zheng Jingyan (1985), Ma Yunhao (1993), Ma Yunquian (1986) và Shao Bo (1992). Tất cả đều mang quốc tịch Trung Quốc, bị cơ quan chức năng nước này truy nã liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, trong hai ngày 14 và 25-11, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức bàn giao 10 đối tượng cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước. Quá trình bàn giao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao 22 đối tượng truy nã nước ngoài. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Công an thành phố, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

X.SƠN