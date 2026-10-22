Công an TP Cần Thơ tìm người liên quan vụ cháy 4 căn nhà ở Ô Môn

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tìm người liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” xảy ra tại khu vực 5 (phường Ô Môn, TP Cần Thơ).

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h30 ngày 28/2/2015, người dân sống tại khu vực 5 phát hiện nhà bà Lý Thy Thị Trúc Hằng (SN 1985, ngụ khu vực 5) có lửa cháy, khói bốc lên cao và đang cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Hằng đi vắng, không có người ở nhà trông coi. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và người dân xung quanh dập tắt đám cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng tài sản của 4 căn nhà, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Qua điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định đám cháy xuất phát từ nhà bà Hằng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ yêu cầu những cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ án “Hủy hoại tài sản” nói trên nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ hoặc Công an gần nhất để làm việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng đề nghị những người biết thông tin liên quan đến vụ án cung cấp cho cơ quan điều tra tại địa chỉ số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; hoặc liên hệ Điều tra viên Trần Văn Tiến qua số điện thoại: 0907591231.