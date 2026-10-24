Công an TP Cần Thơ tìm người biết việc vụ TNGT khiến 1 người tử vong

Ngày 24/10, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT đang giải quyết nguồn tin về vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra trên tuyến đường huyện 32, qua địa bàn ấp Thới Bình (xã Cờ Đỏ), do Đội CSGT Thới Thuận thuộc Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận và chuyển đến.

Qua xác minh, khoảng 4h47 ngày 25/5, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1973, ngụ xã Trung Hưng) điều khiển xe mô tô biển số 49D1-025.75 di chuyển trên tuyến đường huyện 32, hướng từ chợ Cờ Đỏ đi xã Thạnh Phước (tỉnh An Giang). Trong quá trình lưu thông, ông Thắng té ngã trước nhà số 87, ấp Thới Bình (xã Cờ Đỏ) và tử vong tại chỗ.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT chưa xác định được có xảy ra va chạm với người và phương tiện khác tham gia giao thông hay không.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã thu giữ xe mô tô biển số 49D1-025.75, nhãn hiệu ESPERO, màu sơn đỏ, đen, số máy VDEJQ152FMH063300, số khung RPEWCH1PEAA063300.

Ai là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô nói trên hoặc biết thông tin liên quan đến chủ sở hữu thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tại địa chỉ số 71, đường Trần Phú, phường Cái Khế, TP Cần Thơ hoặc đồng chí Trần Văn Tiến, Điều tra viên, số điện thoại 0907591231.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân để cung cấp thông tin về nhân chứng, người biết việc và phương tiện liên quan đến vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị người biết việc, nhân chứng chứng kiến hoặc có thông tin về người điều khiển và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, để phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.