Công an TP Cần Thơ lên tiếng vụ ca sĩ Phi Nhung bị khán giả 'bắt đền'

Ngày 23-3, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ trả lời chính thức thông tin liên quan đến việc khán giả buộc ca sĩ Phi Nhung, đơn vị tổ chức phải bồi thường khi đến xem chương trình và báo bị mất 1 lượng vàng vào tối 17-3, tại huyện Cờ Đỏ.

Theo nội dung vụ việc, đêm diễn nằm trong chương trình ca múa nhạc, ca cổ, tấu hài chủ đề “Hương Phù Sa”, có sự tham gia của ca sĩ Phi Nhung. Trong lúc nữ ca sĩ biểu diễn, một phụ nữ (sau này xác định là Ngô Thị Đơn 51 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) chạy lên sân khấu giành micro nói mình bị kẻ gian lấy trộm 1 lượng vàng khi ngồi xem bên dưới.

Người này đòi nữ ca sĩ và đơn vị tổ chức phải bồi thường vì cho rằng chương trình phải có lực lượng Công an và bảo vệ giữ gìn an ninh cho khán giả. Để tiếp tục đêm diễn, ca sĩ Phi Nhung đã đưa 10 triệu đồng cho người phụ nữ này. Lúc xảy ra vụ việc giữa ca sĩ Phi Nhung và khán giả, nhiều ý kiến cho rằng đêm diễn không có lực lượng Công an làm công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự và để ca sĩ bị cưỡng đoạt tài sản?.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh bác bỏ thông tin này và khẳng định: Ngay từ đầu đêm diễn đã có lực lượng Công an huyện Cờ Đỏ, Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại hiện trường. Công an TP Cần Thơ đã làm việc với ca sĩ Phi Nhung, nữ ca sĩ bày tỏ cảm ơn đối với lực lượng Cảnh sát giao thông khi được hỗ trợ đến nơi tổ chức đêm diễn.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định, trên mạng xã hội có nhiều thông tin sai lệch.

“Khi ca sĩ Phi Nhung đang biểu diễn, bà Đơn bước lên sân khấu để giao lưu, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ca sĩ. Sau đó, người phụ nữ này đặt vấn đề bị mất vàng. Thực tế, bà này không mất vàng mà là con của bà. Lực lượng Công an chỉ tính người phụ nữ lên sân khấu giao lưu, chứ không tính người này đòi tiền. Vấn đề, trên sân khấu lực lượng Công an không can thiệp”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Theo Giám đốc Công an TP Cần Thơ, sau khi xảy ra sự việc, Công an TP Cần Thơ đã làm việc với ca sĩ Phi Nhung. Nữ ca sĩ vẫn khẳng định khi thấy người phụ nữ trình bày việc mất 1 lượng vàng nên tự nguyện cho số tiền 10 triệu đồng. Sau khi biểu diễn xong, ca sĩ Phi Nhung rời sân khấu ra xe thì nhiều người chạy theo, lợi dụng cơ hội đòi tiền. Những người này đặt vấn đề, tại sao ca sĩ Phi Nhung cho tiền bà Đơn nhưng lại không cho họ.

“Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Cờ Đỏ điều tra, xác định hành vi của những người này có dấu hiệu “cưỡng đoạt tài sản” hay không để xử lý theo quy định”, Đại tá Trần Ngọc Hạnh nói.

Văn Vĩnh