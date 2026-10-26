Công an TP Cần thơ đưa kỹ năng số đến từng gia đình

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”, Công an xã Nhơn Mỹ và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở phối hợp cơ quan chức năng đến từng khu dân cư gặp, hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị thông minh; tiếp cận ứng dụng số; khai thác tiện ích từ dịch vụ công trực tuyến. Nội dung hướng dẫn tập trung vào những kỹ năng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân, giúp người dân từng bước nâng cao kỹ năng số.

Cảnh sát khu vực Công an phường Ô Môn phối hợp với Ban nhân dân khu vực đến từng hộ dân để hướng dẫn sử dụng dịch vụ số.

Bên cạnh đó, Công an xã chú trọng nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là đối với tội phạm lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; hướng dẫn người dân bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản, không cung cấp mã xác thực, mật khẩu và thông tin quan trọng cho người lạ; đồng thời khuyến cáo người dân kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến.

Công an phường Ô Môn phối hợp Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ số.

Thông qua chiến dịch, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở xã Nhơn Mỹ tiếp tục khẳng định vai trò hỗ trợ đắc lực trong công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn; phát huy lợi thế gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của người dân trong quá trình tiếp cận công nghệ.

Đặc biệt, việc hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu càng có ý nghĩa thiết thực đối với người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp xúc với thiết bị thông minh hoặc còn hạn chế về kỹ năng sử dụng các nền tảng số, giúp người dân từng bước tiếp cận công nghệ, thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm dân cư.

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở xã Nhơn Mỹ tận tình hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số trên điện thoại thông minh.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng, ứng dụng số, Công an phường Ô Môn phối hợp Ban nhân dân các khu vực, Tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình. Điểm nổi bật của chiến dịch là việc đưa công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến tận khu dân cư, từng hộ gia đình, lấy nhu cầu tiếp cận công nghệ của người dân làm cơ sở để triển khai.

Tập trung hướng dẫn đối với những người gặp khó khăn khi sử dụng nền tảng số.

Thông qua hình thức “cầm tay chỉ việc”, các lực lượng tập trung hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tra cứu thông tin từ các nguồn chính thống; thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt và khai thác các nền tảng số phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống.

Công an xã Nhơn Mỹ giúp người dân tích hợp thông tin, sử dụng các tiện ích số trên điện thoại thông minh.

Cùng với việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số, Công an và các thành viên tham gia chiến dịch còn chú trọng nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật tài khoản; nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, giúp người dân chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao ý thức cảnh giác, sử dụng Internet và các dịch vụ trực tuyến an toàn, hiệu quả.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, các thành viên trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Chú trọng cách thức truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành; hỗ trợ người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và những trường hợp còn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng thiết bị, ứng dụng số. Việc hướng dẫn sát với nhu cầu thực tế không chỉ giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ mà còn tạo điều kiện để mỗi người có thể chủ động thực hiện các thao tác cần thiết trong học tập, lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Các lực lượng tham gia thực hiện chiến dịch với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

Bên cạnh hoạt động hướng dẫn trực tiếp, công tác tuyên truyền về chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua các cuộc họp, sinh hoạt cộng đồng, hệ thống truyền thanh, bảng tin và các kênh thông tin trên nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ lợi ích của chuyển đổi số, khuyến khích người dân chủ động học hỏi, tiếp cận công nghệ mới, tích cực sử dụng các dịch vụ số hợp pháp, an toàn và thuận tiện.

Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, chuyển đổi số bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ mỗi người dân và từ chính cộng đồng. Với sự chung tay của toàn xã hội, Chiến dịch “60 ngày ra quân đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số” sẽ góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; xây dựng địa phương ngày càng phát triển trong thời đại số. Mỗi người dân là một công dân số; mỗi gia đình là một gia đình số; cùng chung tay xây dựng cộng đồng số an toàn, văn minh và hiện đại.