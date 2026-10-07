Công an TP Cần thơ đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ lợi ích của người dân

Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) ứng dụng công nghệ, số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.

Công an phường Hưng Phú tận tình hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và sử dụng các tiện ích trên VNeID.

Theo Thượng tá Trần Hiếu Anh, Trưởng Công an phường Hưng Phú, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ vào công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Tập trung chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực: quản lý dữ liệu dân cư, cư trú; đăng ký, quản lý phương tiện; hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích số và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Trong công tác quản lý dân cư, đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời đẩy mạnh số hóa hồ sơ cư trú, phục vụ quản lý, tra cứu và giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ Công an phường Hưng Phú đến tận nhà hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên VNeID.

Đến nay, trên 53.000 nhân khẩu thường trú trên địa bàn được cấp thẻ căn cước, căn cước công dân, đạt 95% số người đủ điều kiện; trên 46.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được thu nhận, kích hoạt thành công. Đối với các thủ tục đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, xác nhận thông tin cư trú và đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền, 100% hồ sơ được thực hiện trên môi trường trực tuyến.

Trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện, đơn vị giải quyết trực tuyến hơn 3.000 hồ sơ trong 9 tháng của năm 2026, đạt tỷ lệ đúng hạn 100%; số hóa hơn 24.000 hồ sơ đăng ký xe. Việc số hóa giúp dữ liệu được quản lý khoa học, thuận tiện trong tra cứu, khai thác và xử lý công việc.

Công an phường Hưng Phú phối hợp với Đoàn Thanh niên ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID” hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và các tiện ích số.

Công an phường Hưng Phú duy trì hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, giúp người dân sử dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và hạn chế đi lại nhiều lần.

Thượng tá Trần Hiếu Anh cho biết, bên cạnh việc hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, đơn vị còn hỗ trợ người dân thông qua “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”; chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”; hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thông tin bảo hiểm y tế và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần triển khai Đề án 06 tại cơ sở.

Công an phường Hưng Phú phối hợp Đoàn Thanh niên phường tuyên truyền đến người dân nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ngoài ra, Công an phường Hưng Phú thường xuyên cảnh báo các thủ đoạn giả danh Công an yêu cầu cập nhật VNeID, giả danh cơ quan tư pháp đe dọa chuyển tiền, mời gọi đầu tư hoặc tuyển cộng tác viên với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Trong quý III/2026, đơn vị ghi nhận 960 lượt đánh giá của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an, với mức độ hài lòng đạt 99,81%. Những ý kiến phản ánh, đánh giá là cơ sở để cán bộ, chiến sĩ “tự soi, tự sửa”, chấn chỉnh hạn chế và nâng cao chất lượng giải quyết công việc.