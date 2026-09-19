Công an TP Cần Thơ bảo đảm an toàn du lịch ở chợ nổi Cái Răng

Bến tàu An Bình, nơi khởi hành của nhiều chuyến tàu đưa khách tham quan chợ nổi, cán bộ chiến sĩ CSGT thường xuyên kiểm tra nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của du khách. Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận bằng thái độ cởi mở, gần gũi nhưng nghiêm túc; tập trung rà soát các điều kiện kỹ thuật của tàu thuyền, giấy phép bến bãi, bằng cấp của người điều khiển và các điều kiện an toàn khác.

Cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ tổ chức tuần tra bảo đảm an toàn khu vực chợ nổi Cái Răng.

Tại bến, cơ quan chức năng không chỉ kiểm tra giấy tờ mà còn dành thời gian trực tiếp kiểm tra dụng cụ cứu sinh, cứu đuối. Một chiếc áo phao cũ, dây buộc lỏng hay bình chữa cháy hết hạn đều được nhắc nhở để chủ tàu thay mới, khắc phục kịp thời. Công tác này giữ vai trò then chốt vì vào mùa mưa bão, ý thức chủ động phòng ngừa của chủ tàu quyết định sự an toàn của cả chuyến hành trình tham quan trên sông.

Song song với việc kiểm tra tại bến, Phòng CSGT thực hiện kiểm soát trên tuyến sông chính. Sự xuất hiện thường xuyên của cơ quan chức năng giúp chủ phương tiện nâng cao ý thức tuân thủ quy định an toàn.

Mỗi khi kiểm tra, cán bộ chiến sĩ nhẹ nhàng hướng dẫn du khách mặc áo phao đúng cách; nhắc thuyền trưởng chú ý tầm nhìn và vận tốc khi di chuyển qua khu vực đông đúc. Tinh thần trách nhiệm, thái độ thân thiện ấy nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ du khách cũng như những người ngày đêm gắn bó với sông nước.

Phòng CSGT kiểm tra giấy phép, áo phao, trang thiết bị chữa cháy... trên các tàu đưa du khách tham quan chợ nổi Cái Răng.

Theo anh Huỳnh Thanh Phương, nhân viên bảo Bến tàu du lịch An Bình, khách du lịch đến bến đều được kiểm tra xem đã trang bị áo phao đầy đủ chưa, đồng thời nhắc du khách không được tự ý cởi áo phao khi tàu xuất bến. Nếu thời tiết xấu, cơ quan chức năng không cho xuất bến, chỉ khi thời tiết đẹp mới cho tàu chạy.

Trong quá trình di chuyển, người điều khiển tàu phải quan sát trước sau, nhắc nhở du khách không tự ý cởi áo phao, không ra trước mũi, sau lái ngồi hay thòng tay chân ra ngoài. “Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu an toàn cho du khách. Để du khách có một chuyến đi thực sự vui vẻ và muốn quay lại Tây Đô tham quan nhiều lần nữa”, anh Phương chia sẻ.

Phòng CSGT phối hợp Công an phường Cái Răng kiểm tra an toàn trước khi cho tàu xuất bến.

Trung tá Phạm Kiên Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ cho biết, nhu cầu đi lại, tham quan, vui chơi giải trí trên sông nói chung, chợ nổi Cái Răng nói riêng của người dân, du khách tăng cao. Vì vậy, đơn vị tăng cường kiểm tra các phương tiện vận chuyển hành khách tại các bến tàu, bến hành khách; kiểm tra điều kiện hoạt động của phương tiện; đăng ký, đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; người điều khiển phương tiện có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện.

Bên cạnh đó, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tập trung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường thủy; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải thủy nội địa, trong đó có chợ nổi Cái Răng.

“Chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch nổi tiếng của TP Cần Thơ. Lực lượng CSGT xác định công tác phòng ngừa là then chốt, lấy sự an toàn của du khách làm thước đo hiệu quả công việc. Việc kiểm tra không chỉ để phát hiện vi phạm mà quan trọng hơn là nhắc nhở, đồng hành cùng chủ bến, lái tàu nâng cao ý thức tự giác, quyết tâm giữ vững bình yên trên sông”, Trung tá Phạm Kiên Giang cho biết.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ hòa nhã, tận tụy phục vụ của Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ không chỉ giúp nâng cao ý thức chấp hành của người dân mà còn đọng lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến với TP Cần Thơ.