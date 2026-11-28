Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, số 2 và xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3

Tại TP. Cần Thơ, Công an thành phố khởi công Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, số 2 và xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (giai đoạn 1).

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2030 và quyết định phê duyệt Dự án tổng thể “Xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy công lập” Công an TP. Cần Thơ được Bộ Công an đầu tư 3 cơ sở cai nghiện ma túy (nâng cấp, cải tạo 02 cơ sở và xây mới 01 cơ sở) với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.100 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Bộ Công an và TP. Cần Thơ.

Dự án nâng cấp, sửa chữa Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại phường Đại Thành, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại phường Sóc Trăng và xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (giai đoạn 1) tại xã Hỏa Lựu, thuộc Nhóm B, loại công trình An ninh với tổng mức đầu tư trên 622 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng tiếp nhận cai nghiện, điều trị, giáo dục cho 1.500 người (dự kiến quản lý tới 2.100 người) và nơi ở, làm việc cho hơn 330 cán bộ, chiến sĩ.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc thủ tục, mặt bằng và chuẩn bị đồng bộ điều kiện vận hành, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng khi công trình hoàn thành.

Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa cho biết, hiện nay 2 cơ sở cai nghiện của thành phố đang quá tải nghiêm trọng, vượt công suất thiết kế và mới chỉ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu cai nghiện bắt buộc, chưa tiếp nhận trường hợp tự nguyện. Việc triển khai dự án là đòi hỏi cấp thiết nhằm đảm bảo điều kiện điều trị, giáo dục và đặc biệt là đào tạo nghề đáp ứng thị trường lao động, tạo tiền đề tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Giám đốc Công an TP. Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa phát biểu tại lễ khởi công

Công an TP. Cần Thơ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, khu công nghiệp, khu chế xuất đăng ký, tiếp nhận đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học viên sau cai. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an thành phố giám sát chặt chẽ, bảo đảm công trình thi công đúng tiến độ, chất lượng và an toàn.

Sáng cùng ngày, tại xã Mỹ Thuận, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập số 2 – Tỉnh An Giang.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: Nghiêm Túc

Dự án công trình xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở cai nghiện ma túy số 2 có tổng diện tích xây dựng 15.213 m², mật độ xây dựng 20,8%, tầng cao công trình chính là 2 tầng, bao gồm: Khu làm việc cán bộ chiến sĩ, gồm các hạng mục chính, như: Nhà làm việc; Nhà trực cán bộ chiến sĩ; Kho tổng hợp; Nhà ăn… Khu học viên cai nghiện, gồm các hạng mục, như: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; Hội trường; Nhà ở người cai nghiện; Nhà kỷ luật; Nhà y tế; Xưởng dạy nghề…

Ngoài ra, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị gồm: hệ thống hàng rào; sân đường nội bộ, hệ thống cấp điện chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống PCCC… Tổng giá trị của công trình là 268 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 400 ngày.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Lê Văn Quý phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Nghiêm Túc

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Lê Văn Quý yêu cầu các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, phấn đấu vượt tiến độ đề ra; Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để công trình hoàn thành đúng tiến độ; Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 cần chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, tích cực tham gia giám sát quá trình xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Khi các công trình hoàn thành sẽ góp phần củng cố cơ sở vật chất cho lực lượng Công an và tạo điều kiện điều trị, giáo dục, dạy nghề, giúp học viên sớm tái hòa nhập cộng đồng.