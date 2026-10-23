Công an TP Bắc Ninh tìm người mua các gói dịch vụ tại Spa Sigma và Royal Luxury

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Cơ sở Spa Sigma và Cơ sở Spa Royal Luxury trên địa bàn phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Quốc Khánh (SN 1995, HKTT tại tổ 51, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991, HKTT tại thôn Phong Triều, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) là chủ các cơ sở spa trên. Hai bị can đã chỉ đạo nhân viên thực hiện kịch bản quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về một số dịch vụ như giảm béo, chăm sóc da, vật lý trị liệu... Các dịch vụ này được giới thiệu là những gói dịch vụ chuyên sâu, gói liệu trình nâng cao, có hiệu quả cao và giá trị lớn, khiến khách hàng tin tưởng bỏ tiền mua, sau đó bị chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Hai đối tượng Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Thị Kim Anh.

Cụ thể, Cơ sở Spa Sigma có địa chỉ tại số 187 Nguyễn Thị Lưu, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh; Cơ sở Spa Royal Luxury có địa chỉ tại số 128 Lý Tự Trọng, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án khách quan, triệt để, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị lừa dối, chiếm đoạt tiền khi mua các gói liệu trình, dịch vụ tại hai cơ sở spa trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đề nghị những người đã mua các gói dịch vụ chuyên sâu, gói liệu trình nâng cao tại Cơ sở Spa Sigma và Cơ sở Spa Royal Luxury liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Bắc Ninh, đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, TP Bắc Ninh. Điều tra viên thụ lý: Trần Thanh Toàn, số điện thoại 0986.986.607.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh thông báo để người dân biết, liên hệ và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra vụ án.