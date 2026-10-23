Công an TP Bắc Ninh khởi tố đối tượng đập phá 3 xe ô tô

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Toàn, (sinh năm 1983), trú tại thôn Phượng Hoàng, xã Nghĩa Phương, TP Bắc Ninh về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 16/10, Công an phường Lục Nam tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông đập phá kính ô tô tại khu dân cư làn 2, tổ dân phố Bình Minh. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Đối tượng Phạm Văn Toàn.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, sau khi uống rượu và xảy ra mâu thuẫn với bạn, Toàn đã đập phá kính 3 ô tô gồm Mitsubishi Destinator Ultimate, MG ZS và Hyundai SantaFe. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 25 triệu đồng.