Công an tỉnh Tuyên Quang ký kết quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, gồm các nội dung: Trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự; công tác xây dựng lực lượng; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ; hành quân dã ngoại; phối hợp tổ chức huy động lực lượng triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, thể thao, tình nguyện giúp đỡ Nhân dân.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Quy chế phối hợp.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và Phòng Cảnh sát cơ động ( Công an tỉnh) ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của hai đơn vị, tạo cơ sở quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất, xác định rõ trách nhiệm, duy trì trao đổi thông tin; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp và Biên bản ghi nhớ góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Công an tỉnh Tuyên Quang và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; phát huy chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi lực lượng, nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.